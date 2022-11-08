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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر وباكستان تتفقان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للعلاقات بينهما العام المقبل

سامح شكري ورئيس وزراء
سامح شكري ورئيس وزراء باكستان

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، كل من وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، ووزيرة التغير المناخي الباكستانية، على هامش فعاليات الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بباكستان، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بهدف تحقيق المصالح المشتركة ودفع الخطط التنموية في كلا البلدين. 

وقد اتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في باكستان خلال العام المقبل.

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية الباكستاني حرص من جانبه على تأكيد أن مشاركة بلاده على أعلى مستوى في مؤتمر COP27، والذي تمثل في مشاركة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، يأتي من منطلق إدراك باكستان لأهمية المؤتمر، منوهاً في هذا الصدد بما شهدته باكستان مؤخراً من فيضانات مدمرة، ومعرباً عن التطلع إلى أن يحقق المؤتمر النتائج المنشودة التي تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

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