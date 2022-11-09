أفخم شاحنة رولز رويس بيك اب في العالم..صور

كشفت المصمم "ترافيس يانج " عن تصميم تخيلي لأفخم سيارة بيك اب رولز رويس في العالم، وظهر ذلك التصميم من خلال صور رقمية تخيلية، كما أن ذلك التصميم ليس له أي علاقة بشركة رولز رويس علي الاطلاق .

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

شركة رولز رويس لن تعمل علي تقديم شاحنة بيك اب، والتصميم المقدم لسيارة رولز رويس بيك اب الخيالية غير موجود على أرض الواقع ولكنة يمثل شكل سيارة بيك اب رولز رويس رقميا فقط .

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

حيث يجمع التصميم الرقمي بين التفاصيل ولغة التصميم التي تستخدمها رولز رويس، كما انه تم إضافة سرير خلفي مغطى بالخشب بحوض التخزين في شاحنات البيك اب، وذلك ما يجعلها أفخم شاحنة في العالم .

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

يبلغ طول شاحنة رولز رويس البيك اب بناء علي التصميم التخيلي 5.500 مم، وذلك يجعلها أطول من رولز رويس سبيكتر موديل 2024، كما ان الطول يمنح الطراز الرقمي حضور قوي على الطريق.

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

تأتي شاحنة رولز رويس البيك اب بناء علي التصميم التخيلي بغطاء محرك طويل مما يجعل السيارة الرقمية تظهر وكأنها يخت، وتم تصوير شاحنة رولز رويس البيك اب بناء علي التصميم التخيلي على أنها كهربائية بالكامل، وذلك يعني أنه يمكن استخدام المساحة في المقدمة لحجرات تخزين إضافية .

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

تقدم شاحنة رولز رويس البيك اب بناء علي التصميم التخيلي بواجهة أمامية بشبك رولز رويس المضيء، وبفتحات كبيرة أسفل المصابيح الأمامية، ومصابيح LED مثبتة على سقف سيارة بيك اب رولز رويس.

تصميم تخيلي لشاحنة رولز رويس البيك اب

والجدير بالذكر أن المواصفات السابقة لشاحنة رولز رويس البيك اب بناء علي التصميم التخيلي، وهي سيارة رقمية غير موجودة على أرض الواقع .

