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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي يرقص برشاقة مع نهال عنبر.. فيديو وصور

حسين فهمى ونهال عنبر
حسين فهمى ونهال عنبر

شارك النجم حسين فهمى متابعيه مقطع فيديو  من كواليس مسلسله الجديد عودة البارون عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسين فهمى وهو يرقص بصحبة الفنانة نهال عنبر وعلق قائلا "اثناء تصوير مسلسل عودة البارون"، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمى خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

 

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه.

 

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حسين فهمي رشاقة لافته وصلة رقص الفنانة نهال عنبر مسلسل عودة البارون

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