بإطلالة جذابة.. دارين حداد تستعرض لياقتها داخل الجيم

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



تألقت دارين حداد بإطلالة جذابة، فى الجيم، حيث ارتدت بادى كت أسود، و وبنطال ليجن، ووضعت مكياجا ساحرا ارتكز على ألوان النود، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



ويعرض حاليا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.