أخبار السيارات| اعرف السعر الرسمي والأوفر برايس لـ«تويوتا كورولا» 2022.. وانخفاض حاد في «الأوفر برايس» على جميع المركبات.. واركب سيتروين هاتشباك بـ 22 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من طرازات السيارات، حيث تناسب تلك الإصدارات أذواق المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، ومن هذه الأنواع سيارة سيتروين زد إكس موديل 1994، وتنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك، ونالت أعجاب المواطنين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

تنتمي سيارة زوتى اكسبلوجن موديل 2007 إلي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، وقدمت السيارة لأول مرة في الصين عام 2005، ونالت السيارة إعجاب المواطنين المصريين لما تمتلكه من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

طرحت سيارة كيا شوما لأول مرة في الأسواق الأوروبية عام 1997، وبعد ذلك انتشرت داخل أسواق السيارات وتم إيقاف إنتاجها عام 2003، وتم استبدالها بسيارة كيا سيراتو، ونالت سيارة كيا شوما موديل 1998 أعجاب المصريين لما تمتلكه من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعا في بعض إصدارات السيارات موديل 2022، وذلك الارتفاع يعود إلي أسباب متعددة من أهمها، زيادة سعر الدولار، وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هناك أيضا طرازات سيارات لم يحدث بها أي زيادة ومنها سيارة شانجى Q35 موديل 2022.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، إن أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، منذ فبراير الماضى وهى فى ارتفاعات متتالية لعدم استيراد مركبات جديدة، نتيجة تأثيرات وتداعيات كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية .

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من السيارات، حيث تناسب هذه الإصدارات أذواق المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها هذه الطرازات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

أعلن وكيل شركة فيات عن رفع أسعار السيارة طراز تيبو موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان والفئة الجديدة الهاتشباك داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 100 آلاف جنيه .

ينتشر داخل السوق السعودي طرازات مختلفة من السيارات من إنتاج شركة مرسيدس موديلات 2023، حيث قامت شركة مرسيدس بأعلان أسعار سيارتها مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية.

كشفت المصمم "ترافيس يانج " عن تصميم تخيلي لأفخم سيارة بيك اب رولز رويس في العالم، وظهر ذلك التصميم من خلال صور رقمية تخيلية، كما أن ذلك التصميم ليس له أي علاقة بشركة رولز رويس علي الاطلاق .

يعانى سوق السيارات المصرى ، من نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.