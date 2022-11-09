على هامش مؤتمر المناخ.. هاشتاج العالم يحترم مصر يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “العالم يحترم مصر”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بدور مصر في تنظيم واستقبال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وتصدر هاشتاج “العالم يحترم مصر”، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالآتي:

So proud to witness such a great event at my country✨

Let's work together for even further prosperous future together 🫂#العالم_يحترم_مصر pic.twitter.com/VFUVw01cTi — 💜임은해💜 (@Im_Eun_Hae) November 8, 2022

يذكر أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لشرف عظيم أن نجد الحشد الكبير، الذي يمثل حكومات وشركاء التنمية أن نحتفل بعملية التوقيع لتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، أنه لشرف كبير، أن يكون عنوان هذا المؤتمر “ معا من أجل التنفيذ”، وهذا يعني أن هناك انعقاد لكثير من الإجتماعات لنا اليوم لكافة الدول النامية والأقل نموا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد أن ينظر لمؤتمر كوب 27، بأنه سيعمل على تنفيذ التعهدات لكافة الدول.

أتواجد اليوم مع هذا الحشد

وأضاف مصطفى مدبولي “سعيد أن أتواجد اليوم مع هذا الحشد والمجموعة المهمة لتوقيع الحزمة من المشروعات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي واستدامة النقل، الأمر الذي يساهم في تنفيذ خطتنا المناخية المصرية القومية، التي وضعناها لعام 2050، ورؤية مصر 2030”.