الولايات المتحدة وكندا تبحثان تواصل الدعم لأوكرانيا وهايتي

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الكندي ديفيد موريسون، هاتفيا، تواصل الدعم لأوكرانيا وهايتي.

وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم /الأربعاء/، أن شيرمان تحدثت عبر الهاتف مع موريسون وهنأته على تعيينه مؤخرا، معربة عن شكرها لكندا لاستقبالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة إلى أوتاوا ومونتريال، معربة عن تقدير الولايات المتحدة للتنسيق الوثيق المستمر مع كندا بشأن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والعالمية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى العقوبات الأمريكية والكندية على المواطنين الهايتيين جوزيف لامبرت ويوري لاتورتو في 4 نوفمبر؛ لتورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات، وناقشا الدعم المستمر لشعب هايتي، مشددين على دعم الولايات المتحدة وكندا المستمر لأوكرانيا واهتمام (أوتاوا) بالانضمام إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتحقيق الرخاء.