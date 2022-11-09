أبو العينين بقمة المناخ: العالم يحتاج 4 تريليونات دولار للوصول إلى صفر انبعاثات.. قارة واحدة مسؤولة عن 25% من الاحتباس الحراري و"إفريقيا" الأكثر تضررًا وآن الأوان أن تأخذ حقها

أبو العينين خلال إحدى ندوات قمة المناخ:

إفريقيا قارة شابة وتمتلك ثروات ضخمة.. لكنها من افقر القارات

الاحتباس الحراري في أفريقيا 3% فقط.. وقارة واحدة تسهم في 25 % من الإنبعاثات العالمية

إفريقيا تأثرت كثيرا بمخاطر الانبعاثات والكربون والفقر والجوع والفيضانات

يجب التوجه للمؤسسات العالمية من أجل تمويل رؤية إفريقيا للحد من التغيرات المناخية

لا بد من وضع رؤية عالمية ودراسة تشترك فيها دول القارة للحصول على تعويضات الأضرار المناخية

تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في إحدى ندوات قمة المناخ، المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على قارة إفريقيا، مؤكدًا أن أفريقيا قارة شابة وأن الشباب يمثلون نحو 65 % من سكان القارة السمراء، ورغم ذلك فهي من أفقر القارات.

وقال أبو العينين إن إفريقيا تمتلك ثروات ضخمة في المواد الطبيعية ومن الممكن أن تمد العالم بالمواد الخام والطاقة والطعام.

وأشار أبو العينين إلى أهمية الجلسة التي تناقش واحدة من أهم القضايا التي تواجه أفريقيا التي يسكنها نحو 1.2 مليار نسمة، وكيف يمكننا أن نفكر معا في هذا المؤتمر الهام من أجل حياة الشعوب والقارة الأفريقية.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الواقع اليوم في أفريقيا يشير إلى أن مشاركتها في الاحتباس الحراري لا تتجاوز 3 % والنسبة الباقية 97 % ومسئول عنها باقي قارات العالم، منها قارة واحدة مسئولة عن 25 % من الانبعاثات.

وأكد أنه قد آن الأوان أن تأخذ أفريقيا حقها، مضيفا، أن أفريقيا تواجه أهم وأكبر مشكلة للتغيرات المناخية وتأثرت كثيرا بمخاطر الانبعاثات والكربون وبالفقر والجوع والفيضانات التي تسببت في الكثير من الخراب على الجميع.

وقال أبو العينين إن القضية اليوم تتمثل في الرؤى، وكيف يمكن للاتحاد الأفريقي أن يسوق هذه الموارد، ويجب التوجه للمؤسسات المالية العالمية التابعة للأمم المتحدة لرؤية ما يمكن أن نفعله.

واستطرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، «نتحدث عن تعهدات بـ 100 مليار دولار، وخلال 10 سنوات لم يتم دفع سوى 18 مليار دولار»، في حين أن العالم يحتاج 4 تريليونات دولار للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأضاف أبو العينين أن من سيدفع يجب أن يكون ملتزما بدفع التعويضات عن الأضرار، ولا بد من وضع رؤية عالمية وأن تضع أفريقيا دراسة يشترك فيها دول القارة لمعرفة من سيقوم بالتمويل، وهذا هو ما أشار إليه الرئيس السيسي في أحد اجتماعات الأمس ولا بد من إعلان خطة مالية عالمية تكون قابلة للتنفيذ.