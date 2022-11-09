أمير رمسيس : حسين فهمى صاحب فكرة ترميم الأفلام وتحتاج لميزاينة عالية

كشف المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن كواليس قرار تميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وهما “يوميات نائب فى الأرياف ” و"أغنية على الممر" لعرضهما فى المهرجان الذى من المقرر ان ينطلق فى الفترة من 13 الى 22 نوفمبر الحالى.

وقال أمير رمسيس فى تصريحات لـ “صدى البلد" : "هذا قرار حسين فهمى، والذى أسعدنى كثيرا على المستوى الشخصى، وأعتبره قرار يضيف للمهرجان، وأرى أن من الواجب أن يقوم المهرجان بهذا الأمر كل عام، نحن أولى أن نرمم أفلامنا وليس مهرجانات أخرى، ومهرجان البحر الأحمر قام بترميم فيلم "الاختيار" وأهداءه لمهرجان القاهرة لعرضه فى هذه الدورة، وهو أمر جيد ولكن نحن أولى بأفلامنا.

وأضاف أمير رمسيس : “بالتأكيد ترميم الأفلام يحتاج الى تكلفة عالية لتنفيذه، ولكن أرى أن من الضرورى تحقيقها على أرض الوقع، وأن كان هناك صعوبات كبيرة وتحديات تواجه المهرجان فى هذا الجانب، ولكنه دور مهم لابد أن يقوم به مهرجان القاهرة”.

أمير رمسيس ومسلسل النزوة

بعد عرض حلقاته الأولى، تصدر مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip في مصر والدول العربية، كما حصد ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول المسلسل جريمة قتل تتوجه فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من شخص وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام والخيانة.

مسلسل النزوة

مسلسل النزوة هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير The Affair الذي حصد العديد من الجوائز والترشيحات من جولدن جلوب وبرايم تايم، وتدور أحداث المسلسل حول قضية قتل، ولكن كأي قضية قتل هناك قصة وراء ما حدث، وهذه القصة تمتد إلى سنوات سابقة. وخلال التحقيق في هذه القضية يستعيد الزوجان الحاليان ياسر وهالة تفاصيل بداية علاقتهما الشائكة.

يؤدي بطولة مسلسل النزوة، النجوم خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، عمر الشناوي، معالجة درامية محمد الحاج، وإخراج أمير رمسيس.