تنبيه عاجل لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن شريحة التابلت

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها هاما وعاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع مدارس الجمهورية بشأن “ شريحة التابلت "

وعلى سبيل المثال نبهت مدرسة الخانكة الثانوية بنين على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة الاهتمام بإستلام شريحة التابلت

وقالت المدرسة : الرجاء التوجه لسنترال الخانكة لاستلام شريحة التابلت بحضور ولي الأمر .

الأوراق المطلوبة لاستلام شريحة التابلت

يتوجه ولي امر الطالب ومعه اصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به

مطلوب شهادة ميلاد الطالب .

ولي الأمر في هذه الحالة هو ( الأب - الأم - الأخ - الأخت - العم - الخال - الخالة - الجد ) فقط

وأكدت المدرسة ، أن شريحة التابلت يتم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل مجاني ، مشددة على أنها تستخدم للإنترنت فقط وليست للمكالمات ، ويتم شحنها بشكل مستمر طوال فترة المرحلة الثانوية

وأشارت المدرسة إلى أن شحن باقة شريحة التابلت ١ جيجا يتم بمبلغ ٥ جنيه رصيد شهريأ ،و لا يمكن تجديد الباقة قبل ميعادها المحدد في حالة انتهاء الباقة .

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية تتمثل فيما يلي :

- إستلام الشريحة

- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح .

- سيتم عمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت

- الضغط على أيقونة Settings (الضبط)

- الضغط على ايقونة Connections (الإتصالات)

- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network ( شبكة الهاتف المحمول)

- الضغط على أيقونة Access Point Name (أسماء نقطات الوصول)

- الضغط على ايقونة Add (إضافة) الموجودة أعلى الشاشة .

- في مربع Name (الأسم) اكتب "اسم الشبكةweb"" بدون فواصل .

- في مربع APN هنكتب "اسم الشبكةweb"بدون فواصل .

- قم بعمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت .

- لتشغيل أو إغلاق الباقة اختر أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة

كان قد قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إننا لا نستطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: استغلاله في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة.