عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه عاجل لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن شريحة التابلت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها هاما وعاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع مدارس الجمهورية بشأن “ شريحة التابلت "

وعلى سبيل المثال نبهت مدرسة الخانكة الثانوية بنين على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة الاهتمام بإستلام شريحة التابلت

وقالت المدرسة : الرجاء التوجه لسنترال الخانكة لاستلام شريحة التابلت بحضور ولي الأمر .

الأوراق المطلوبة لاستلام شريحة التابلت

  • يتوجه ولي امر الطالب ومعه اصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به
  • مطلوب شهادة ميلاد الطالب .
  • ولي الأمر في هذه الحالة هو ( الأب - الأم - الأخ - الأخت - العم - الخال - الخالة - الجد ) فقط

وأكدت المدرسة ، أن شريحة التابلت يتم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل مجاني ، مشددة على أنها تستخدم للإنترنت فقط وليست للمكالمات ، ويتم شحنها بشكل مستمر طوال فترة المرحلة الثانوية 

وأشارت المدرسة إلى أن شحن باقة شريحة التابلت ١ جيجا يتم بمبلغ ٥ جنيه رصيد شهريأ ،و لا يمكن تجديد الباقة قبل ميعادها المحدد في حالة انتهاء الباقة .

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية تتمثل فيما يلي : 
- إستلام الشريحة
- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح .
- سيتم عمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت
- الضغط على أيقونة Settings (الضبط)
- الضغط على ايقونة Connections (الإتصالات)
- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network ( شبكة الهاتف المحمول)
- الضغط على أيقونة Access Point Name (أسماء نقطات الوصول)
- الضغط على ايقونة Add (إضافة) الموجودة أعلى الشاشة .
- في مربع Name (الأسم) اكتب "اسم الشبكةweb"" بدون فواصل .
- في مربع APN هنكتب  "اسم الشبكةweb"بدون فواصل .
- قم بعمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت .
- لتشغيل أو إغلاق الباقة اختر أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة

كان قد قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إننا لا نستطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: استغلاله في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة.

المدارس الصف الأول الثانوى شريحة التابلت التابلت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف ترفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

ترشيحاتنا

البحث العلمي لصدى البلد: تأثير كبير للصراعات العالمية على التغيرات المناخية

الأزهر يعلن عن وظائف الشاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

وزيرة البيئة: أفريقيا تحتاج إلى 1.6 تريليون دولار لمواجهة آثار تغير المناخ

الناشرين العرب يعلن القائمة القصيرة لجائزة عبد العزيز المنصور 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

فيديو

محمد شبانة يكشف صفقات الأهلي والزمالك في يناير ومفاجأة إمام عاشور/فيديو جراف

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ