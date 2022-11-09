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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلافات أسرية تصل الى القضاء.. شيرين عبد الوهاب تقاضى شقيقها.. ورشوان توفيق يعانى من ابنته

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وشقيقها

أثار بيان الفنانة شيرين عبد الوهاب امس الصادر من مكتب المحامى ياسر قنطوش أنها قررت ان تقاضى شقيقها بعدما تعرضت الى اعتداء عليها بالضرب وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع واعاد للاذهان الخلافات الأسرية للنجوم والتى وصل بعضها الى ساحات القضاء وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

شيرين عبد الوهاب وشقيقها 

فجر المحامي ياسر قنطوش مفاجأة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن موكلته ستقوم بمقاضاة شقيقها.

وجاء البيان كالتالي:"تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار  على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة وتعلن الفنانة وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها  محمد عبدالوهاب.

وتابع:"بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها  مستخدما سلاحًا في مواجهتها  لارهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانه له إتهاما صريحا بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الاعلامي عمرو أديب وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية

وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها  الخاص استقلت معه سياراته  وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

شيرين عبد الوهاب 

رشوان توفيق وابنته 

 وفي نوفمبر 2021 كشف الفنان رشوان توفيق عن خلاف بينه وابنته وحفيده، امتد لساحات القضاء.

وقال رشوان توفيق في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي عن خلافه مع ابنته آية: "عشت عمري كله من أجل أولادي، لكن بعد وفاة زوجتي، فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي، من أجل السيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمها من شيء طوال حياتي، ولم أحتفظ بشيء لنفسي".

رشوان توفيق 

بدرية طلبة 

قبل عدة أشهر، أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن كتب كتاب ابنة شقيقها المتوفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة، والذي أكد أنه ليس متوفى كما تدعي بدرية طلبة، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

وجاء نص منشور شقيق بدرية طلبة كما يلي: «يا جماعة الفنانة بدريه اللى كانت المفروض اختى منزلة نعى عنى انى اتوفيت والمفروض اللى ف النص دى كانت بنتى .. وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم».

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وأضاف شقيق بدرية طلبة: «انتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل .. جاين دلوقتى تحتاجولى ف كتب الكتاب .. انا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو ع إشاعة ع ابوهم انه مات والله يرحمه وانا ع وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى انا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

وتابع شقيق بدرية طلبة: «وانتى ي فنانة بدريه ميته بالنسبالى من زمان .. وانشاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله .. وانتظروا منى احلى مفاجآت ليكم  ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بداتو الحرب معايا».

واختتم شقيق بدرية طلبة: «بالله عليكم يا جماعة انا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتاكدو انى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى».

وبعدها هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

وقال شقيق بدرية طلبة عبر فيسبوك “:والله كنت هطلع لايف واوريكم كل حاجة بالتليفون التانى عشان تصدقو إللى بيحصل معايا بس لولا الناس إللى كلمتنى وحلفتنى مانزلش صور ولا تسجيلات ولا أى حاجة كنت طلعت والله بس كفاية صوتى أهو وده ربع إللى انا فى من إللى كانو منى  وأنا أهو حى ع الفلاح يا جماعة”.

بدرية 

وتابع":وحسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم ربنا ينتقم منهم، ابعدو عنى وانسونى بقى انا نسيتكم من زمان 
وانا بقول ع العام أهو أنا ماليش أخوات ولا عيال ولا أهل ماليش غير نفسى وحياتى بس ياريت تبعدو عنى".

اختتم":كفاية إن كل الناس  استنقصت الفنانة بدرية على إللى قالته عنى ربنا موجود وفي ضهرى".

وعلق عبد الرحمن محمد طلبة إحدى أقارب الفنانة بدرية طلبة، على منشورا شقيقها قائلا: "كفاية كلام أنت خذلت العائلة كلها إمبارح الصغير والكبير والقرايب بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد مد أخواتك كلهم جميعًا بلا استثناء، أيديهم للمصالحة معاك، وتلفوناتك غير المتاحة طول النهار، لغاية المغرب".

وتابع: “فياريت للمرة الثالثة، كفاية كلام، وأنك عايز توضح للناس أنك أنت الضحية، والمجني عليه، والفيس مش بيحل مشاكل عائلية، إنما تُحل بالحوار العقلاني”.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

بينما العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

هيفاء وهبى 

في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن؛ لذلك انفصلت عنه، ولاحقت حلمها الأهم.

أجهشت هيفاء بالبكاء على الهواء في أكثر من برنامج تلفزيوني؛ عند ذكر اسم ابنتها “زينب” وتوجيه سؤال إليها: “ماذا حدث بينكما وهل تتواصلان؟”، إلا أن النجمة اللبنانية تتهرب من الإجابة بالبكاء على الهواء.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب رشوان توفيق بدرية طلبة هيفاء وهبي Arts Entertainment

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