بالجلد الأسود.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت أمينة خليل، مرتدية فستانا من الجلد، وتميز بتفصيلة لافتة ومميزة تكشف جمالها ورشاقتها، وزينت الفستان بمجموعة كبيرة من الإكسسوارات التي تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور أمينة خليل