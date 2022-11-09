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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر زوجات نجيب الريحاني.. دارين حداد تكشف تفاصيل دورها بمسلسل الضاحك الباكي

دارين حداد
دارين حداد

حرصت الفنانة دارين حداد على تهنئة الفنان عمرو عبد الجليل بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، والذي يشارك في بطولته بجانب حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعباس أبو الحسن.

وأكدت دارين حداد خلال حوارها مع صدى البلد على هامش العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح أنها انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل الضاحك الباكي والذي يعرض حاليًا على شاشة التلفزيون.

 



وعن دورها في المسلسل أكدت دارين أنها سوف تظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث أنها تجسد شخصية زوجة نجيب الريحاني الأخيرة.

أما عن أعمالها الأخرى أكدت دارين أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم جروب الماميز مع روبي ويسرا اللوزي ومحمد ثروت، والذي من المفترض أن يطرح نهاية العام الحالي.

يذكر أن صناع فيلم جروب الماميز احتفلوا منذ أيام بانتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالعمل . 

 

وحضر من أبطال العمل روبي و محمود حافظ و يسرا اللوزي و محمد ثروت و دارين حداد ومنتج العمل محمد رشيدي ومخرج العمل عمرو صلاح وقد تم التفاف الجميع حول تورته الاحتفال والنقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرح والسعادة بالانتهاء من تصوير العمل ويدور العمل في أطار كوميدي اجتماعي. 

 

الفنانة دارين حداد دارين حداد عمرو عبد الجليل الضاحك الباكي مسلسل الضاحك الباكي

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