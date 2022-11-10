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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة أربعة أشخاص بينهم سيدتان فى حادث بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 4 أشخاص  من بينهم سيدتين بمحافظة الدقهلية اثر وقوع حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات ودراجة نارية على طريق المنصورة الدائري "ميت خميس – سندوب" مما تسبب أيضا في انقلاب مركبتين على الطريق.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا  من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة الدائري "سندوب- ميت خميس" امام مساكن العبور.


انتقلت مباحث قسم أول المنصورة إلي مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي يقودها "طالب بكلية الحقوق، وصيدلي، وربة منزل" بالإضافة إلى دراجة نارية يستقلها شابان.


وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة رقم "د ور 8953" ويدعي "أدهم إبراهيم محمد"، 20 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، واصطدم من الخلف بالسيارة قم "د ف ط 2531" ملاكي قياد "أحمد محمد فتحي"، 45 عاماصيدلي، وهو ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بكل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلها شابين، والسيارة رقم "د وب 2686"ملاكي مما تسبب في انقلابهما.


وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين بالسيارة الثالثة وهما "سماح محمود إبراهيم"45 عاما ربة منزل، مصابة بنزيف بالفم والأنف، وبرفقتها "سامية محمد احمد سالم"، 45 عاما مصابة كدمات في الجسم، وإصابة مستقلي الدراجة النارية وهما: "كريم أحمد محمد"، 21 عاما مقيم بقرية نقيطة، ومصاب بكدمات متفرقة، وبرفقته "عمار ياسر السيد"،18عاما طالب، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصابين إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة وإزالة أثار الحادث وإعادة فتح الطريق
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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