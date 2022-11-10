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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، عقب حالة من التذبذب عقبت ارتفاعات كبيرة في أسعار المعدن الأصفر تزامننا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري.

وكان سعر الذهب شهد تذبذ خلال اليومين الماضيين حيث تراجع أمس  الأربعاء بنحو 15 جنيها، عقب ارتفاع أول  أمس بلغ 14 جنيها للجرام الواحد وعلى مستوى جميع الأعيرة.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10-11-2022، على مستوى جميع الأعيرة في كافة محالات الصاغة

 

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الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

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74% انخفاض في استهلاك الأسر من السلع الغذائية

 

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، عقب حالة من التذبذب 

وعالميا صعدت أسعار الذهب بشكل كبير بالتزامن مع بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وارتفع الذهب إلى أكثر من 1,710 دولار للأوقية.

ويقدم موقع صدى البلد  أخبار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس 10 نوفمبر  2022، ضمن الخدمات التي يهتم بها المواطنون، فيهتم الكثير بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج.

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق10-11-2022، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 1220 جنيه للشراء و1226 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو  813  جنيها للشراء و817 جنيها للبيع

سعر الذهب عيار 18

 استقر سعر عيار 18 عند 1.046 جنيها للشراء و1051 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر عيار 24  الأعلى سعرا 1394 جنيه للشراء و1401 جنيه للبيع

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 9760 جنيها للشراء 9808 جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب

 سجّل سعر أوقية الذهب 43.36 جنيه للشراء و43.57 جنيه للبيع 

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.394 مليون جنيه للبيع و 1.401 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وتسجل سعر مصنعية الذهب بجانب الدمغة  30 و65 جنيهًا في محل صاغة لآخر 

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