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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء
سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم.. ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-11-2022، بنحو 14 جنيها بختام التعاملات،  سجل أشهر أعيرة الذهب عيار 21، نحو 1235  جنيها للجرام الواحد.

 

ارتفاع سعر الذهب 

وارتفع سعر الذهب في مصر منذ بداية العام وحتى اليوم أي خلال 11 شهرا تقريبا، بنحو 424 جنيها للجرام الواحد بنسبة زيادة بلغت 53%.

بينما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة 157 دولارًا، بنسبة 8.5% حتى الآن، متأثرة بارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار.

 

أسعار الذهب في الأسواق

ويقدم موقع صدى البلد أخبار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، ضمن الخدمات التي يتهم بهتم بها المواطنون، فيهتم الكثير بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج.

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الدولار يرتفع 10 قروش أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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سعر الذهب في مصر 

 

ارتفع  سعر الذهب مصر ختام تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022، مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

 

سعر الذهب عيار 24


سجل سعر عيار 24  الأعلى سعرا  1411 جنيها  بارتفاع 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأثنين.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 1235 جنيه  14  جنيها

سعر الذهب عيار 18


ووصل سعر عيار 18 نحو 1058.5  جنيه بزيادة بلغت نحو 13 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 14


ووصل سعر أقل العيارات سعرا اليوم الثلاثاء، عيار 14 نحو  825.5  جنيه بارتفاع بلغ 12 جنيها تقريبا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 9880 جنيها.

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.397 مليون جنيه للبيع و 1.409 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف سعر مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر لكنها في العموم تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، أي ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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