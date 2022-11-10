بسبب الأرباح.. فيسبوك يطرد 11 ألف موظف لديه

صرحت شركة ميتا Meta ، الشركة الأم المالكة لتطبيق فيسبوك Facebook ، يوم الأربعاء، إنها ستسرح حوالي 11 ألف موظف ، ويمثل ذلك أكبر تقليص لعدد الوظائف في تاريخ عملاق التكنولوجيا.

وفقا لصحيفة CNN يأتي التقليل في الوظائف في الوقت الذي تواجه فيه ميتا مجموعة من التحديات وتركز جميع استثماراتها على عالم الميتافيرس، كما يأتي وسط موجة من عمليات التسريح في شركات التكنولوجيا الأخرى في الأشهر الأخيرة. ويحدث كل ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج إلى الموظفين "اليوم أشارك بعضًا من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا، لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13٪ والسماح لأكثر من 11 ألف من موظفينا الموهوبين بالرحيل".

وأضاف زوكربيرج في المنشور "إن تخفيضات الوظائف ستؤثر على العديد من أركان الشركة ، لكن فريق التوظيف في ميتا سيتضرر بشكل خاص لأننا نخطط لتوظيف عدد أقل من الأشخاص العام المقبل". بالإضافة إلى أنه سيتم تمديد تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام القادم 2023، مع استثناءات قليلة.

جدير بالذكر أنه في شهر سبتمبر ، كان لدى ميتا عدد موظفين أكثر من 87 ألف ، وفقا للتقارير.

بسبب ضعف الأرباح ميتا تتخلى عن موظفيها

وترجع خسارة ميتا الأساسية واضطرارها إلى تسريح الموظفين، بسبب تضرر أعمال مبيعات الإعلانات الأساسية للشركة الناتج عن تغييرات الخصوصية التي نفذتها شركة آبل ، التي أثرت بشكل كبير على الإعلانات فب فيسبوك، بالإضافة إلى ازدياد المنافسة من المنافسين الجدد مثل تطبيق الفيديوهات تيك توك.

وفي الوقت نفسه ، أنفقت ميتا المليارات لبناء نسخة مستقبلية من الإنترنت ، يطلق عليها ميتافيرس metaverse ، وهي من المحتمل ألا تلقى صدد من المستخدمين إلا بعد سنوات طويلة من الآن.

وفي الشهر الماضي ، أعلنت ميتا عن انخفاض إيراداتها ، وقالت إن أرباحها قد انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام السابق. بعد أن بلغت قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار العام الماضي ، انخفضت القيمة السوقية لشركة ميتا منذ ذلك الحين إلى حوالي 250 مليار دولار.