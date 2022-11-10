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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلكية جدة تكشف اقتراب كوكب مميز من الأرض.. تفاصيل

كوكب اورانوس
كوكب اورانوس

وصل كوكب أورانوس، إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الارض، وأصبح في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو افضل وقت لرصده خلال العام.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تحدث ظاهرة تقابل اورانوس كلما مرت الأرض بين الشمس و الكوكب، والمقصود بأن اورانوس في اقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعلياً 2.6 مليار كيلومتر من كوكبنا ما يعني بأن أورانوس ما يزال بعيداً.

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نظرا لأن اورانوس في التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي ، و القمر سيكون موجودًافي السماء في طور الاحدب المتناقص بعد يوم واحد من اكتماله ما سيتسبب في طمس الأضواء الخافته في السماء.

يعرف انه عندما يكون أحد الكواكب الخارجية في التقابل يكون في قمة لمعانه و أفضل احواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع. 

لمحاولة رؤية اورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن ولكن يمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط ان يعرف الراصد تحديد موقعه بإستخدام أحد التطبيقات. 

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