بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لام زوجته ميلانيا على نصحها له بدعم مرشح الحزب الجمهوري الخاسر في مجلس الشيوخ الدكتور محمد أوز.

وخسر المنافس الجمهوري محمد أوز، في انتخابات التجديد النصفي، أمام الديمقراطي جون فيترمان، في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت ماجي هابرمان، كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الرئيس السابق كان غاضبًا من عدة أشخاص، بمن فيهم زوجته.

وذكرت هابرمان في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر" “ترامب غضب بالفعل خاصة بشأن محمد أوز، ويلقي باللوم على كل من نصحه بدعم أوز - بما في ذلك زوجته”، واصفة ذلك بأنه ليس أفضل قرار لها، وفقًا لأشخاص مقربين منه.

خسارة أوز

ويعد طبيب التلفزيون الشهير محمد أوز أول مسلم يتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري، ونال دعما كبيرا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ظل منافسة شرسة مع الديمقراطيين.

لكن فاز جون فيترمان، نائب حاكم بنسلفانيا، بسباق الانتخابات في ولاية بنسلفانيا للحصول على مقعد مفتوح في مجلس الشيوخ، متغلبًا على أوز.

وسوف يخلف فيترمان السيناتور بات تومي، وهو جمهوري اختار عدم السعي لإعادة انتخابه.

وظهر فيترمان في السنوات الأخيرة كرمز تقدمي - على الرغم من أنه ومستشاريه فضلوا كلمة "شعبوية".