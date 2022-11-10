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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لؤلؤ منثور| شاهد السماء الآن.. القمر يقترن بعنقود الثريا

القمر يقترن بعنقود
القمر يقترن بعنقود الثريا

يرصد بسماء الوطن العربي، الآن، القمر الأحدب المتناقص مقترنًا بعنقود نجوم الثريا، المعروفة باسم الشقيقات السبع، وتقع قرب نجم الدبران الأحمر. 

وبحسب الخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة، عنقود الثريا لن يكون مشاهدا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي و وجود ضوء القمر الذي يطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي ، في حين يشاهد نجم الدبران بكل سهولة. 

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ويعد هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الارضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

القمر والدبران والثريا يتحركان سويًا نحو الغرب عبر السماء  وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة موقع القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الخميس  حيث سيلاحظ ان القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

الوطن العربي فصل الشتاء تلوث الفلك الفضاء القمر

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