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منوعات

كيف يؤثر المناخ على صحة الإنسان..أخصائي مختبرات طبية يكشف مخاطر لن تصدقها

د. أحمد أشرف
د. أحمد أشرف

خرجت الكثير من المبادرات للنور بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ في الوقت الحالي، ومن بينها مبادرة دشنها طبيب مصري يكشف فيها عن العلاقة بين أضرار تغيير المناخ وصحة الإنسان.

وبحسب مقطع فيديو، نشره عبر حسابه، كشف الدكتور أحمد أشرف، أخصائي مختبرات طبية، أضرار تغيير المناخ على الصحة بشكل عام وصحة الإنسان على وجه الخصوص.

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وقال: “حان الوقت لنتحدث عن التغير المناخي المعروف عنه أنه يؤدي إلي ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والجفاف مما يؤدي إلي حدوث تغيرات أيضا على بعض الحيوانات والطيور، لكن أضرار التغيير المناخي لا تعد ولا تحصى”.

وأشار الدكتور أحمد أشرف إلي أن تغيير المناخ يؤدي إلي ارتفاع منسوب المياة وبالتالي تكاثر العديد من الحيوانات الأخرى الناقلة للبكتريا والفيروسات وعندما نتناول هذه الحيوانات تحدث لدى العديد من الأشخاص التهاب المعدة والأمعاء وغيرها من الأمراض الخطيرة والتي تؤدي بالتبعية إلي ارتفاع نسب الوفاة.

وأوضح أن التغيير المناخي يؤثر أيضا على النساء الحوامل لأنهم يكونوا اكثر عرضه للإصابة بالامراض وخاصة أمراض الحساسية التي يزيد انتشارها مؤخرا.

وأكد أن أمراض القلب والرئة تزيد مع التغير المناخي وازدياد التلوث في الهواء، سواء الذي يحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو تلوث الوقود وعوادم السيارات والذي يؤدي إلي  الإصابة بنوبات الربو والأزمات القلبية ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع دكتور أحمد أشرف، أن الجهاز الهضمي أيضا لم يسلم من التغيرات المناخية حيث ترتبط الحرارة بارتفاع مخاطر الإصابة بتفشي داء السالمونيلا وبكتيريا الكامبيلوباكتر كما انه يمكن للأمطار الشديدة تلوث مياه الشرب.

الجهاز الهضمي أمراض فيروس درجات الحرارة التغيرات المناخية الأزمات القلبية

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