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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يدعو قادة العالم لدعم مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الأوكرانية|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن كل القادة لا يشغلهم خلال قمة شرم الشيخ إلا هزيمة قضية المناخ والبحث عن عالم آخر نظيف.

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أبو العينين: نصف سكان إفريقيا يفتقرون للطاقة..ونحتاج مبادرات جديدة لتحول القارة السمراء نحو الصناعة

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أبو العينين بقمة المناخ: العالم يحتاج 4 تريليونات دولار للوصول إلى صفر انبعاثات.. قارة واحدة مسؤولة عن 25% من الاحتباس الحراري و"إفريقيا" الأكثر تضررًا وآن الأوان أن تأخذ حقها

وعرضت الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، كلمة أبو العينين في جلسة عامة ضمت عدد من قادة الدول الأفريقية و15 من نواب رؤساء الجمهوريات في إفريقيا، ورؤساء الوزراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي وممثلين عن المجتمع المدني في قمة المناخ.

وأضاف وكيل البرلمان موجها حديثه للقادة الأفارقة أن هناك ثلاث ملاحظات يرغب في الحديث عنها ومنها أنه لا بد من الاهتمام بقضايا المناخ باعتبارها أمر لا مفر منه، أما الملاحظة الثانية فتتعلق بما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ، حيث دعا للبحث عن حل للحرب الروسية الأوكرانية، وطلب الرئيس من قادة العالم البحث عن حل لهذه الأزمة لعلمه بالفائدة التي ستعود على المجتمع الدولي ككل خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الوظائف وتوقف سلاسل الإمداد، مؤكدا دعم كل الأفارقة لهذا المطلب بإحلال السلام وإيقاف النزاعات.

ودعا النائب محمد أبو العينين، قادة العالم الى مساندة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة تضخم وزيادة الأسعار وارتفاع نسب البطالة.

وشدد النائب محمد أبو العينين على الحاجة لمبادرات جديدة لتحويل إفريقيا لقارة صناعية مؤكدا أهمية هذا الأمر وضرورة دعمه من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وإيجاد استراتيجية فاعلة لتسريع التنفيذ.

كما عرض وكيل البرلمان التجربة المصرية في استكشاف الغاز في البحر المتوسط بما مكن لمصر أن تكون مركزا للطاقة وتصدير الفائض لأوروبا شرقا وغربا، وعبر عن إعجابه بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يربط بين مصر واليونان وقبرص وغيرها من الدول والذي لا بد أن تحتذي به دول أفريقيا خاصة أن جانب كبير منها يمتلك غاز طبيعي وبكميات ضخمة.

وأشاد أبو العينين بالمبادرات الأخرى للطاقة والتي تصب في صالح الدول الأفريقية وتعظم الاستفادة من الغاز الطبيعي في أنحاء القارة.

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك معضلة تخص الغرب الصناعي المتقدم كجزء من خططه المناخية، حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي، بموجب "آلية تعديل حدود الكربون"، بفرض ضرائب باهظة على الواردات التي تم إنتاجها باستخدام التصنيع الثقيل للوقود الأحفوري.

وشدد أبو العينين على أن هذا الاقتراح تعرض لانتقادات حادة من قبل القادة الأفارقة، مشيرا إلى أنه في موزمبيق، على سبيل المثال، تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، سيمثل ما يقرب من 70 مليار دولار من عائدات الغاز المتوقعة للبلاد في خطر في ظل إجراءات الدول المتقدمة للإبقاء على الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما يقرب من نصف إجمالي سكان القارة الأفريقية يفتقرون حاليًا إلى الطاقة، قائلا: لا نريد أن تكون البلدان الأفريقية مجرد حل مؤقت للغاز الروسي.

وتحدث أبو العينين عن أن هناك عددا كبيرا من البلدان في إفريقيا يحصل على أقل من 50٪ من السكان فيها على الطاقة ولديهم فجوة هائلة في البنية التحتية، وأعتقد أن الجميع يفهم أن هذه البلدان ستحتاج إلى زيادة استخدام الوقود التقليدي.

وعبر أبو العينين عن سعادته باختيار الاتحاد الإفريقي ومفوضية الطاقة لمصر لإطلاق المبادرة على هامش قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ. 

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