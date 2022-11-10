تفسير رؤية الميت في المنام حزينا أو سعيدا .. الإفتاء توضح

ما ذا يعني رؤية الميت في المنام .. الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رؤية المتوفى في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح به، حيث يعني أن حاله في الآخرة جيد وحسن.

هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة يعني تعرضه للعذاب؟وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية متوفى في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.

هل يوجد علم يسمى تفسير الأحلام؟

وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا إلى أن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.

وتابع: "لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين"، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام، وكان آخرهم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).