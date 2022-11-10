عمرو طلعت: وقعنا اتفاقات مع شركات عالمية رائدة في قطاع الاتصالات

أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته لتنظيم مصر قمة المناخ وبحضور وفود من جميع الدول.

وأكد "طلعت"، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أثناء تواجده أمام الجناح المصري بقمة المناخ، أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورها في حل المشاكل البيئية ومواجهة تغيرات المناخ.

وأضاف أن الوزارة وقعت مجموعة من الاتفاقات مع شركات عالمية رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل الحفاظ على المناخ.

وتابع تم توقيع اتفاقيات بشأن قياس نسب التلوث في مختلف مناحي المدينة، وبالتالي التنبيه للجهات المعنية بنسب التلوث.

