الإعلام و التوعية بخطر التغير المناخي| محررة صدى البلد تروي تجربتها ضمن ندوة بقمة المناخ

عقدت اليوم ندوة في جناح الشباب و الأطفال و الذي يعتبر أول جناح في العالم في مؤتمرات المناخ و كان موضوع الندوة عن دور وسائل الإعلام في انهيار المناخ ..

وروت الزميلة ندى فكري تجربتها عن المشاركة ضمن فاعليات المؤتمر قائلة “ كنت ضمن اختيار 500 مشاركة قامت بالتقديم في هذا المؤتمر خصوصا في تلك الجلسه حيث تم اختياري كمراسله في صدي البلد حيث كان هناك ايضا بث مباشر من خلال تلفزيون الامم المتحدة”

وتابعت :"و كان حديثي يتضمن عملي كمراسة في صدي البلد حيث قمنا بتسجيل فيديوهات عن قضايا المناخ بطريقة سريعه و شبابية و ذلك لان الشباب يتقبل اكثر نظام مقاطع الفيديو السريعه ..

حيث قمت باقتراح ضم قضايا المناخ في البرامج التعليمية و ان على صناع المحتوى استغلال قوة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الجيل الجديد وخاصة الأطفال

و ماذا لو 10% فقط من إنتاج أفلام هوليود وديزني قامت بالتركيز على تغير المناخ بدلا من افلام السوبر هيرو والاكشن

و ذلك حتي نستطيع ان نخلق جيل جديد يستطيع ان يدرك ان السلوك البشري المتهور والاستمرار في حرق الوقود والمخلفات وعوادم السيارات وقطع الأشجار سيتسبب في النهاية لانهيار الكوكب بشكل اسرع

و على هامش تلك القضايا يجب ان يكون التعاون من الجميع سواء من وسائل إعلام وحكومات ونشطاء منهم في القضية لتغيير وعي الأفراد وترشيد سلوكهم البيئي

وفي النهاية اتمنى ان الحديث عن مخاطر تغير المناخ لا تتوقف عند انتهاء COP27 ونستمر في التوعية واتمنى ان أري عشرات الافلام والبرامج والقصص المصورة عن هذه القضية التي تهدد مستقبلنا".

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