بسبب الحرب في أوكرانيا.. المفوضية الأوروبية تقترح خطتين لمعالجة "البيئة الأمنية المتدهورة"

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، خطتي عمل لمعالجة 'البيئة الأمنية المتدهورة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لتعزيز الدفاع السيبراني والسماح للقوات المسلحة بالتحرك بشكل أسرع وأفضل عبر الحدود.

وقال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي في بيان له إن "الفضاء الإلكتروني ليس له حدود".

وأضاف: "'تُظهر الهجمات الإلكترونية الأخيرة على شبكات الطاقة والبنية التحتية للنقل والأصول الفضائية المخاطر التي تشكلها على كل من الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية".

وتابع إن "هذا دعا إلى مزيد من الإجراءات لحماية المواطنين والقوات المسلحة، وكذلك المهام والعمليات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي، من التهديدات الإلكترونية".

وقالت المفوضية إن خطة عمل منفصلة بشأن التنقل العسكري ستساعد القوات المسلحة الأوروبية على الاستجابة بشكل أفضل وأسرع وعلى نطاق كاف للأزمات التي تنشب على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وما وراءها.