عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب في أوكرانيا.. المفوضية الأوروبية تقترح خطتين لمعالجة "البيئة الأمنية المتدهورة"

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

 

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، خطتي عمل لمعالجة 'البيئة الأمنية المتدهورة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لتعزيز الدفاع السيبراني والسماح للقوات المسلحة بالتحرك بشكل أسرع وأفضل عبر الحدود.

وقال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي في بيان له إن "الفضاء الإلكتروني ليس له حدود".

وأضاف: "'تُظهر الهجمات الإلكترونية الأخيرة على شبكات الطاقة والبنية التحتية للنقل والأصول الفضائية المخاطر التي تشكلها على كل من الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية".

وتابع إن "هذا دعا إلى مزيد من الإجراءات لحماية المواطنين والقوات المسلحة، وكذلك المهام والعمليات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي، من التهديدات الإلكترونية".

المفوضية الأوروبية تحذر دول الاتحاد من تحديد سقف لأسعار الغاز

أوكرانيا على رأس محادثات رئيسة المفوضية الأوروبية وريشي سوناك

وقالت المفوضية إن خطة عمل منفصلة بشأن التنقل العسكري ستساعد القوات المسلحة الأوروبية على الاستجابة بشكل أفضل وأسرع وعلى نطاق كاف للأزمات التي تنشب على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وما وراءها.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الفضاء الإلكتروني الحرب الروسية الأوكرانية الحرب في اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

طلب عاجل من كولر بشأن كهربا.. ومفاجأة عن مفاوضات إمام عاشور..فيديو

موضوعات متعلقة

احتجاجا على هدم آثار تعود للحقبة السوفيتية.. روسيا تستدعي سفير لاتفيا

المفوضية الأوروبية تحذر دول الاتحاد من تحديد سقف لأسعار الغاز

رئيسة المفوضية: نحن بحاجة لتحقيق هدف باريس وأوروبا مصرة على مواصلة المسيرة

زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون سوقا للأثرياء الروس

ترشيحاتنا

نُوَفِّي.. فوز ملف مصر بالمرتبة الأولى في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ

سفير الصين بالقاهرة: ندعم جهود مصر الرامية لحقوق الإنسان.. وشراكاتنا نموذج يحتذى به

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

الأهلي يحسم موقفه من عودة أحمد فتحي.. تفاصيل

'لا تختارو الانقراض" .. ديناصور يحمل رسالة إلى البشرية من قمة المناخ|فيديو وصور

بسبب الأرض.. القصة الكاملة لفلاح وابن أخوه تخلصا من جارهما في أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

مرض منتشر بين الأطفال .. تحذير عاجل من جمال شعبان

فيديو

بالفيديو.. شاهد فرحة المواطنين بعد توزيع القوات المسلحة 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

نشاط للرياح وسقوط أمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

استقرار سعر الدولار في مصر ومفاجأة بشأن الذهب| تغطية خاصة

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ