عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الشهيد "مارجرجس"

دير مارجرجس
دير مارجرجس

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، دير مارجرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة للأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

رافقه خلال الزيارة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط، وهاني صلاح المدير الإدارى بالديوان العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

البدء في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بقنا

محافظ قنا ورئيس مصلحة الرى يناقشان تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة

 

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيراً إلى أن الشعب المصري نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بالأعياد الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن المصريين بمختلف إنتماءتهم الدينية يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.

فيما قدم الأنبا شاروبيم، الشكر لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيراً إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، و أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد. 

يذكر أن مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء، حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحى على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه فى مصر والعالم العربى.

 

دير مارجرجس

IMG-20221110-WA0067
IMG-20221110-WA0067
IMG-20221110-WA0062
IMG-20221110-WA0062
IMG-20221110-WA0063
IMG-20221110-WA0063
IMG-20221110-WA0055
IMG-20221110-WA0055
IMG-20221110-WA0057
IMG-20221110-WA0057
IMG-20221110-WA0059
IMG-20221110-WA0059
IMG-20221110-WA0060
IMG-20221110-WA0060
IMG-20221110-WA0065
IMG-20221110-WA0065
IMG-20221110-WA0068
IMG-20221110-WA0068


 

قنا دير مارجرجس أقباط قنا قرية المحروسة أسقف قنا عيد الشهيد مارجرجس اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

شوبير عن قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك: مفيش 70 مليون جنيه

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق اندلع في برج شبكة محمول بقنا

محافظ قنا يعلن طرح 60 طن أرز بأسعار مخفضة بالأسواق

ترشيحاتنا

جون كيري: سعادتي بالغة بالمشاركة فى كثير فعاليات COP27 بشرم الشيخ

أثرت بشكل كارثي.. الأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات عن سوريا

لاستفزاز روسيا.. تحركات عسكرية ضخمة لـ أمريكا في القطب الشمالي

الزراعة: 80%؜ من الانبعاثات الكربونية تولدت من 20 دولة

الذهب يقفز لأعلى مستوياته .. وهذا سعر عيار 21

خلي حسام حبيب ينفعك واخسري بناتك.. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فستان لافت.. شيري عادل تفاجئ جمهورها بظهور جديد| شاهد

نشرة المرأة.. شامبو مشهور يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان.. وتحذير عاجل من جمال شعبان

الحق نفسك .. ألم الفك علامة على الإصابة بمرض خطير

فيديو

ليست المرة الأولى.. مفاجأة في واقعة تخلص حازم الحديدي من حياته "فيديوجراف"

جولة الرئيس السيسي بشرم الشيخ وتقرير حول المنطقة الخضراء |تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. أول زيارة للرئيس الأمريكي وأهم الملفات على أجندته

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ