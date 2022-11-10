محافظ قنا يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الشهيد "مارجرجس"

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، دير مارجرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة للأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

رافقه خلال الزيارة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط، وهاني صلاح المدير الإدارى بالديوان العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيراً إلى أن الشعب المصري نسيج واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سوياَ بالأعياد الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن المصريين بمختلف إنتماءتهم الدينية يمثلون كيانًا واحدًا، في نسيج وطني متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.

فيما قدم الأنبا شاروبيم، الشكر لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيراً إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، و أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

يذكر أن مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء، حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحى على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه فى مصر والعالم العربى.





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