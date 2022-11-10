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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط ندب الموظفين بالوزارات لشغل وظائف ملحقين فنيين بالخارج

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  تعديلات جديدة على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى  وذلك فى ضوء  توجه الدولة المصرية  للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة  للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى  لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى  والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وذلك ليحقق اعتبارات العدالة  من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى  الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التى أجازت لوزير الخارجية  بالاتفاق مع  الوزراء المختصين  أن يندب عاملين من الوزارات  الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات  التمثيل فى الخارج بشروط معينة عدل فيها.

ونصت الشروط الجديد على ألا تزيد الدرجة المالية المقررة  للوظائف التى يشغلها  الملحق على الدرجة المالية المقررة  لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى  وما يعادلها من السلك القنصلى  وذلك بدلا من رئيس البعث فى النص الحالى  أن تكون مدة  الندب سنة  وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى  طوال حياته الوظيفية  بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة.

كما تضمن الشروط  ألا يزيد ما يمنح لأى من الملحقين الفنيين من المرتبات الإضافية  وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية  الأخرى والإعفاءات  الجمركية المقرة لوظائف التمثيل المعادلة  لوظئافهم  عن الدبلات والرواتب  والمزايا المقررة  لشاغلى وظيفة مستشار من وظلئف السلك الدبلوماسى  وما يعادلها من السلك القنصلى فى ذات  البعثة التى يعملون وذلك بدلا من وزير مفوض فى النص الحالى .

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