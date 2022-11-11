مدحت صالح يوضح أسباب الاهتمام بـ "تترات المسلسلات" في السنوات الأخيرة

قال الفنان مدحت صالح ، إن أغاني تترات المسلسلات استحوذت على اهتمام أكبر من فترة بعيدة عندما احست الناس بتفاعل شديد مع تلك الأغاني ، خاصة بعد ارتباط بعض الأغنيات الناجحة بأحداث المسلسلات الناجحة والتي تركت أثر كبير في المشاهدين ، مما جعل صناع الدراما بالاهتمام بأغاني تترات المسلسلات .

وأضاف" صالح " خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" أمس الخميس ، أن أغاني تترات المسلسلات أخذت اهتمام كبير من مخرجي الأعمال الدرامية وفى الأفلام خاصة بعد نجاح اكثر من أغنية في الأعمال الفنية والدرامية وعلقت مع المشاهدين وتركت اثر طيب لديهم الى جانب كلمات الأغنية وتليحينها وارتباطها بالعمل الفني للمسلسل او الفيلم .

وتابع :" هناك أصوات جيدة جدا قامت بالغناء في تترات المسلسلات ولكنها لم تكمل ومنها المطرب حسن فؤاد وشرين عبد الوهاب وآمال ماهر " مشيرا الى أن المطرب الجميل على الحجار ومحمد الحلو المطربين المفضلين بالنسبة لي في أغاني تترات المسلسلات والاعمال الفنية .

