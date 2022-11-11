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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة في قضية ترامب وهيلاري كلينتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، بأن قاضٍ أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدفع غرمة بتهمة تقديم ادعاءات كاذبة عن قصد في الدعوى ضد هيلاري كلينتون منافسته في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأشارت المجلة أن القاضي أمر ترامب بدفع 66 ألف دولار، كتعويض عن مزاعم ترامب بأن هيلاري كلينتون كانت ضمن مؤامرة لتشويه سمعته.

محاولة للتباهي

ومطلع سبتمبر الماضي، رفض قاض أمريكي دعوى قضائية رفعها دونالد ترامب ضد كلينتون، قائلا إن اتهامات الرئيس الجمهوري السابق للديمقراطيين بمحاولة التلاعب بتلك الانتخابات من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا هي محاولة "للتباهي" بالمظالم السياسية التي لا علاقة لها بالقضاء.

وقال القاضي دونالد ميدلبروكس، من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، في حيثيات رفض قضية ترامب إن الدعوى لا تسعى إلى الحصول على "تعويض عن أي ضرر قانوني" وإن المحكمة "ليست المنتدى المناسب" لشكاوى الرئيس السابق.

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وقال ميدلبروكس "إنه يسعى إلى التباهي ببيان سياسي من 200 صفحة يفصل فيه مظالمة ضد أولئك الذين عارضوه".

ورفع ترامب دعوى قضائية في مارس ضد كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في عام 2016، وعدد من الديمقراطيين الآخرين بتهم من بينها "الابتزاز" و"التآمر للتزييف المسبب للأذى".

وتألفت الدعوى من 108 صفحات سرد فيها قائمة طويلة من المظالم التي تحدث عنها مرارا خلال السنوات الأربع، التي قضاها في البيت الأبيض بعد فوزه على كلينتون.

وطلب ترامب إلى جانب التعويضات جزاءات عقابية، قائلا إنه تكبد أكثر من 24 مليون دولار بسبب "تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك".

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وقال القاضي ميدلبروكس إن ترامب انتظر لفترة طويلة قبل تقديم شكواه متجاوزا أحكام التقادم القانوني لاتهاماته وأنه لم يثبت أنه تعرض للأذى من أي أكاذيب، مشيرا إلى أن العديد من التصريحات التي أدلى بها المدعى عليهم "محمية بوضوح بموجب التعديل الأول" لدستور الولايات المتحدة.

ولم يرد ممثلون عن كلينتون وترامب بعد على طلب للتعليق على الحكم.

واتهم مسؤولون في المخابرات وآخرون في الإدارة الأميركية روسيا بالتدخل في تلك الانتخابات، ونفت موسكو أنها تدخلت في الحملة.

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