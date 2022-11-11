عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قاعة الملك آرثر ومعهد تشارلز ديكنز بين مواقع أثرية مهددة بالخطر

مواقع اثرية
مواقع اثرية

من بين 175 موقعاً أثرياً ومبنى يهددها الخطر يوجد معهد تعليمي كان يديره في وقت مضى تشارلز ديكنز وقاعة على صلة بالملك الأسطوري آرثر، حسبما ذكرت «سكاي نيوز». وأصبحت هذه المواقع والمباني اليوم في حالة تردٍّ هيكلي خطير.

txt

آثار سانت كاترين تستقبل الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ |صور

txt

احتجاجا على هدم آثار تعود للحقبة السوفيتية.. روسيا تستدعي سفير لاتفيا


وقالت مجلة «هيستوريك إنغلاند» المعنية بالتاريخ إنها أضافت هذه المواقع إلى سجلها المخصص لـ«المواقع التراثية المهددة» على مدار العام الماضي، وذلك لأنها تجابه «مخاطرة فقدانها جراء الإهمال أو التردي أو أعمال التطوير غير الملائمة».


ومن بين هذه المواقع، «معهد بيرمنغهام وميدلاند» الذي يفخر بأن الروائي الشهير تشارلز ديكنز كان واحداً من أوائل من تولوا رئاسته.


ويُذكر أن المعهد تأسس بناءً على قرار صدر عن البرلمان عام 1854، واضطلع بدور رائد في جهود التثقيف العلمي والفني في بيرمنغهام.


من ناحية أخرى، وقع الاختيار على قاعة الملك آرثر العظيمة في تينتغل في كورنوال بوصفها مقر رئاسة زمالة فرسان المائدة المستديرة. وأوضحت «هيستوريك إنغلاند» أن القاعة من بين المواقع السياحية الكبرى في تينتغل، وأنها في الفترة الأخيرة «أوشكت على نحو خطير على التداعي الهيكلي».


من بين المباني الأخرى المعرّضة للخطر محطة «بابلويك بمبينغ» في نوتنغهام.

موقعا أثريا الخطر معهد تعليمي ديكنز آرثر خطير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

على مركب وسط البحر.. سافيو يستجم مع زوجته لويزا.. صور

موضوعات متعلقة

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

طفرة طبية.. تقنية جديدة تعالج سرطان العظام

ضغط الدم يزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المزمن

اكتشاف نادر..كتابة كنعانية على مشط عاجي يثير الجدل

كشف سر تأثير التنفس العميق على الدماغ

وصف بأسرع حذاء في العالم..مواصفات خارقة وسعر خاص

وفاة 90 ألف شخص سنوياً في أوروبا بسبب تغير المناخ

رسالة وداع مؤثرة لطفل قتل أبيه في حرب أوكرانيا وروسيا

ترشيحاتنا

قاعة الملك آرثر ومعهد تشارلز ديكنز بين مواقع أثرية مهددة بالخطر

سباق قوي بين بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8 .. شاهد

عرض لن يتكرر..خصم 40% على أفضل تابلت من سامسونج

مدحت صالح يرفض التعليق على أزمة شيرين عبد الوهاب..ويطالب الجمهور بالدعاء لها..فيديو

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية

إسلام صادق : كولر لم تصله أي عروض بلجيكية وسويسرية حتى يفكر في الرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ