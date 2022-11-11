ماكلارين تطرح صالون رياضية لمنافسة بورشه تايكان

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "ماكلارين" McLaren ، الرئيس الفني السابق لشركة "فيراري" Ferrari ، "مايكل ليترز "، إن العلامة التجارية البريطانية لا تفكر في سيارة خارقة كهربائية بالكامل في الوقت الحالي ، ولكن بدلا من ذلك تهتم بمشروع جديد لإنتاج صالون رياضية تنافس "بورشه تايكان" وسيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات جديدة بالكامل ضمن خطط ماكلارين للكهرباء.

في حديثه إلى evo، كشف ليترز أنه لم يتعرض لأي صدمات عند توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ ماكلارين بل معظم ما اكشتفه من معلومات كان يتوقعها، لا توجد مفاجآت مع تولي منصب مايك فليويت الرئيس السابق للشركة البريطانية، قائلاً: "كانت بعض الأشياء أسوأ مما توقعت، وكانت بعض الأشياء أفضل من توقعاتي لكن لا توجد صدمات". وأضاف أن بعض المناطق كانت سيئة كما توقع ومنها الجودة.

أكد "ليترز" أن السيارات الرياضية والخارقة ستظل دائما هي الأساسي وفي قلب استراتيجية منتجات ماكلارين المستقبلية، كما أنها ستكون البوصلة خلال المرحلة الكهربائية القادمة ، والتي بدأت بالفعل مع ماكلارين أرتورا الهجينة. كما يعتقد ليترز أن التكنولوجيا الحالية بالنسبة للسيارات الكهربائية لم تتطور بعد بما يكفي، لذلك بدلاً من التركيز على سيارات كهربائية خالصة، ينوي تكليف فريقه بالتركيز على المزيد من السيارات الكهربائية المهجنة.

أكد الرئيس التنفيذي لماكلارين "ليترز" أن أي سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة يجب أن تكون بنفس الفلسفة العامة لها ومستوفية كل المعايير الصارمة التي أقرها ليترز ومنها خفة الوزن والديناميكية الهوائية العالية و أيضا أن تكون حاملة للحمص النووي لماكلارين وهذا أمر مفروغ منه ، مضيفا أن سعر البدء مع ماكلارين لن يقل عن 200 ألف جنيه إسترليني ، وهو رقم يعتقد أنه يجب أن يكون نقطة الدخول لامتلاك سيارة ماكلارين، مختتما كلامه قائلا : "نحن بحاجة إلى التركيز على الربحية ، وليس الحجم".