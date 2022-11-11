برايس: الولايات المتحدة تنتظر إشارات روسيا حول الاستعداد للتفاوض بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تنتظر إشارات روسيا بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات جادة بشأن أوكرانيا.



وأضاف برايس - في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، - "يقع على عاتق موسكو أن تثبت ليس فقط بالكلام ولكن أيضا بالأفعال أنها مستعدة للتفاوض، وأنها مستعدة لتلبية ما سمعه العالم بوضوح شديد من شركائنا الأوكرانيين، وأنهم مستعدون وراغبون في الجلوس والانخراط بحسن نية".



وتابع المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية" قائلا "ليس من اختصاصنا أن نملي على الأوكرانيين الشكل الذي ستبدو عليه هذه الدبلوماسية وملامحها".. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها العسكري والإنساني والاقتصادي لأوكرانيا.