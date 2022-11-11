كشف فضيحة الإخوان.. أحمد موسى يتواجد في الميادين والمناطق الهامة| فيديو

حرص الإعلامى أحمد موسى، على طمأنة الشعب المصري، حيث تفقد منطقة كرداسة، وميدان التحرير وكوبرى أكتوبر، وظهر فى بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وقال الإعلامي أحمد موسى أثناء تواجده على كوبرى أكتوبر، "أنا دلوقتى على كوبرى أكتوبر وقدام حضرتكم قالك هنقفل الكوبرى والكوبرى زى مانتوا شيفين اللى رايح واللى جاى، اللى اسمه محمد على واللى اسمه معتز العيال الخونة، الطريق رايح جاى والعربيات والدنيا مشية، مصر عظيمة والله.

وتابع أحمد موسى “اطمئن بلدك عظيمة هم مجموعة خونة والله أنا جاى من ناحية العاصمة وداخل على التحرير وماشى على كوبرى أكتوبر ومفيش حاجة”.

وقال فى كرداسة " مساء الأنوار أنا عند كرداسة وصفط اللبن، وحبيت أطمنكم على البلد وحبيت أقولهم حد عايز حاجة أو مشكلة والنهاردة الجمعة 11-11».

وقال «أحمد موسى» في بث مباشر له على صفحته الرسمية،: «الحركة المرورية عادية ولا يوجد أحد من الخونة في الشارع، وانا اللي نزلت لهم أهو استناهم في اي حته وفي معاقلهم وهؤلاء مجموعات من الخونة القتلة».

وتابع «أحمد موسى»: «فين الخونة يجوا يورينا نفسهم، هو فيه حد دلوقتي يصدق الإخوان، ودلوقتي بقول هما فين الخونة والعملاء»، مضيفا : «الشعب أصبح واعيا ولن يكرر الدرس مرة أخرى، وأنا بحب مصر وشعبها العظيم».

وقال أثناء تواجده فى ميدان التحرير مساء اليوم الجمعة،: "أقول للإخوان وأنا في ميدان التحرير، أنتم فين، أنا مستنيكم، ومصر عظيمة، ومافيش شيء، ولا حتى شيء، ولا الهواء".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن: "أنا جاي من عند العاصمة الإدارية، ولفيت مدينة نصر، ومصر الجديدة، وداخل على التحرير، ومفيش كلب منهم، الجو جميل جدا انهاردة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه: "الدنيا هدوء تماما، والبلد شغالة، ومصر شغالة".