عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاجة رعب .. غضب جماهيري من الشرنوبي بسبب رأيه في رفع الأذان

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

فاجأ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بعدما عبر عن رأيه الغريب في طريقة رفع الأذان في تركيا وبالأخص في جامع السلطان أحمد في مدينة إسطنبول.

txt

كذّب أخبارًا متداولة | محمد صلاح مستمر في متابعة شيرين على تويتر

txt

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص


قامت الفنانة فيدرا  بنشر مقطع فيديو للشرنوبي من كواليس تصوير مسلسل "إيجار قديم"، حيث ظهر فيه الشرنوبي وهو يقلد طريقة رفع الأذان في تركيا، كاشفا أن المساجد ترد على بعضها، وتختار المقام بناء على من بدأ الأذان مبكرا، ووصفها بـ"حاجة رعب".


بعد عرض حلقاته الأولى.. "إيجار قديم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

بعد عرض حلقتين فقط منه، تصدر مسلسل "إيجار قديم" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، ويواصل العمل الذي يقوم ببطولته النجوم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا، حصد ردود الأفعال على حلقاته الأولى، والاشادات الكبيرة بموضوعه الذي يتناول قضية الإيجار القديم، ويدمجها وسط عدد من الحكايات الإنسانية التي تتلائم مع مجتمعنا المصري.

وقد حققت الحلقات الأولى من المسلسل ردود فعل ايجابية كبيرة، أسعدت صناعه وأبطاله، الذين يواصلوا تصوير مشاهدهم الأخيرة في المسلسل، وعلى رأسهم النجم شريف منير، والذي أكد في تصريحات صحفية، أنه كان يتوقع بشكل كبير هذا المردود على المسلسل، موضحا أنه بصفة شخصية تحمس للعمل منذ سماع فكرته وقراءة الصفحات الأولى من السيناريو، وقال شريف منير : "كنت أتوقع ردود الفعل، ولكن ليس بهذه السرعه، وبعد عرض أولى حلقات المسلسل مباشرة".

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير،  إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

فيما يلقي المسلسل الضوء على حياة سكان العمارة اليومية، و يطرح مناقشة درامية حول ظروفهم الإجتماعية، وعلاقاتهم الإنسانية، ومن أبرز تلك العلاقات ثنائية الفنان صلاح عبدالله والد محمد الشرنوبي خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف المسلسل في إطار اجتماعي لايت، عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.


الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وآخرون، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ويعرض على شاشة قنوات ON و ON drama، بالإضافة لعرضه على منصة watch it.

محمد الشرنوبي رفع الأذان جامع السلطان أحمد مسجد السلطان أحمد ايجار قديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

موضوعات متعلقة

كذّب أخبارًا متداولة | محمد صلاح مستمر في متابعة شيرين على تويتر

نشرة الفن .. حقيقة القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. وهل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب على انستجرام؟

في عيد ميلاده .. أزمات فنية وعائلية لأحمد الفيشاوي في 2022

شهيدة حية.. دومينيك حوراني بإطلالة غريبة في العرض الخاص لفيلم الحارة

مفاجأة صادمة .. 1000 جنيه تسعيرة عامل النظافة مقابل الإعلان لشركات الإنتاج

بعد تصدره التريند باستمرار.. نجل شعبان عبدالرحيم ينفي القبض على صاحب واقعة الكشري

بعد حلقتها في The Blind Date Show.. فرح الزاهد على أعتاب قصة حب جديدة

أخبار الفن| ندى الكامل تفاجئ عمر كمال بتصرف صادم..والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل

ترشيحاتنا

الحق جهز ورقك .. آخر موعد للتقديم فى وظائف المتحف المصري الكبير

لحظة وصول طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن شرم الشيخ| فيديو

اتهامات لـ دول عربية .. بوادر وباء فتاك في إسرائيل ..القصة كاملة

الرئيس الأمريكي يصافح مسئولين مصريين في مطار شرم الشيخ.. فيديو

قضية تجسس خطيرة تضرب دولة أوروبية .. اكتشاف عميلين للمخابرات الروسية

شاهد| لحظة وصول طائرة الرئيس الأمريكي شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جمبسوت جريء وملفت... مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ