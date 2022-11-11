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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإنتربول العراقي يسترد أحد المتهمين بجريمة سبايكر من لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم ، الجمعة، تمكن انتربول العراق من استرداد احد المتهمين بجريمة سبايكر من الدولة اللبنانية.

وقالت الوزارة العراقية في بيان لها  أن "تشكيلات شرطة الانتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية نجحت وبعد جهد استثنائي وتعقب استخباري من استرداد المتهم المدعو ( ع . ي.س) والمتهم بجربمة سبايكر ومطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب، من الجمهورية اللبنانية".

وأشار البيان، إلى أن "هذا الاسترداد لاحد المتهمين يأتي بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية /سفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الانتربول اللبناني".

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