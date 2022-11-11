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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 مطربين عالميين في مهرجان الفيفا للمشجعين بالدوحة

صدى البلد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 عن جدول مهرجان المشجعين الذي سيقام علي هامش البطولة .


وسيقوم خمس مطربين دوليين حاصلين على جوائز كبيرة مهرجان الفيفا للمشجعين في كأس العالم بقطر وهم ديبلو (الولايات المتحدة) في 22 نوفمبر، كيز دانيال (نيجيريا) في 23 نوفمبر، نورة فتحي (كندا) في 29 نوفمبر، ترينيداد كاردونا (الولايات المتحدة) في 1 ديسمبر، وكالفين هاريس (اسكتلندا) في 10 ديسمبر.  


سيوفر المهرجان للمشجعين طرقًا جديدة للاحتفال بشغفهم بكرة القدم وفي الوقت نفسه الاستمتاع بالموسيقى والترفيه والثقافة المحلية والطعام والألعاب والأجواء الاحتفالية في بيئة مهرجان حقيقية.


وقال ريد وان، المدير التنفيذي للترفيه بالفيا: "نتطلع إلى الجمع بين بعض أكبر فناني العالم على مسرح واحد في الدوحة للاحتفال باللعبة الجميلة وخلق جو احتفالي، وبينما ينتمي هؤلاء الفنانون لخلفيات وأنواع موسيقية مختلفة، إلا أنه يجمعهم شغف بالموسيقى وكرة القدم، شأنهم شأن مشجعينا".


وأضاف المطرب الأمريكي ديبلو:" " كنت محظوظًا بالسفر إلى جميع أنحاء العالم ومعايشة ثقافات مختلفة بفضل الموسيقى، سواءً كنت في جامايكا أو إسبانيا أو إنجلترا أو الصين أو جنوب إفريقيا، وفي أي مكان آخر ستجد كرة القدم ثابتاً اجتماعياً، ولا شك أن رؤية عدد كبير من المشجعين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد - مهرجان فيفا للمشجعين- هو أمر رائع للغاية. أتطلع إليه!"  .


فيما قال كيز دانيال:" حين يكون لديك حلم، عليك أن تتمسك به ولا تستسلم أبداً. دعونا نحلم جميعًا معًا في مهرجان فيفا للمشجعين في الدوحة ونجعلها تجربة لا تتكرر!"  ، وأضافت نورة فتحي:" مهرجان المشجعين سيكون تجربة رائعة، خاصة أنهم سيتعرفون على الثقافة العربية، والتي تمثل جزءًا من قصتي، يمكننا الاحتفال معًا بمهرجان كروي رائع. يستعد فريقنا لتقديم العديد من المفاجآت من أجل استعراض تاريخي ".


واوضح ترينيداد كاردونا:"يسعدني كفنان شاب أن أحصل على فرصة الغناء أمام هذا الحشد الضخم من المشجعين من جميع أنحاء العالم، الموسيقى مثل كرة القدم، توحد الناس ويسعدني أن أقوم بهذا الدور في مهرجان  مثل هذا".


وتابع كالفين هاريس:"أنا متحمس للغاية لأعزف من أجل مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم".


وستشهد قطر أيضاً إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال نهائيات كأس العالم   إذ يضم برنامج الفعاليات أكثر من 90 حدثاً خاصاً ضمن الأحداث المقرر تنظيمها على هامش البطولة.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 مهرجان المشجعين كيز دانيال نيجيريا الولايات المتحدة

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