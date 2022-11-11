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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السويد.. أول دولة توفر 91 مليون دولار من الثقافة والمتاحف| تفاصيل

Photo by Jonathan
Photo by Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images.

للمرة الأولى، اتخذت السويد قرارا لخفض ميزانية الدولة الثقافية، حيث ألغت السويد الدخول المجاني إلى متاحف الدولة لتنجح في تخفيض 91.4 مليون دولار من ميزانيتها الثقافية.

 

ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز” على الرغم من أن الحكومة تقطع الأموال للمكتبات والمدارس الفنية ، إلا أنها تستثمر في المنح الدراسية للفنانين والمبدعين.

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ويعد متحف “موديرنا موسي” في ستوكهولم، متحف الفن المعاصر في المدينة ، هو أحد متاحف الدولة التي لن تقدم الدخول المجاني بعد التخفيضات في ميزانية الثقافة السويدية لعام 2023. 

 

كانت قد خفضت الحكومة السويدية ميزانيتها للثقافة لعام 2023 بمقدار مليار كرونة سويدية أي ما يعادل (91.4 مليون دولار)، ويأتي قرار إلغاء الدخول المجاني إلى متاحف الدولة استجابة للانكماش الاقتصادي.

 

وتبلغ ميزانية الثقافة السويدية الجديدة 9.033 مليار كرونة سويدية (845 مليون دولار) مقارنة مع 10.133 مليار كرونة سويدية (970 مليون دولار) العام الماضي ، ويعكس الانخفاض جزئيًا نهاية دعم التعافي من كوفيد -19.

 

يمثل إسقاط المنح الحكومية التي تسمح بالدخول المجاني إلى متاحف الدولة اقتطاعًا قدره 9.2 مليون دولار، والتي وصفتها وزيرة الثقافة السويدية ، باريسا ليليستراند أنها ميزانية صعبة التحمل.

 

وقالت أنه ما زالت السويد تواجه آثار الوباء، وأضافت: “إننا نشهد تعافيًا، ونشهد انخفاض البطالة، لكننا ما زلنا لم نعد إلى مستويات ما قبل الوباء”.

وزيرة الثقافة المدارس الثقافة ميزانية الدولة الاقتصاد

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