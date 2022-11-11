قلبت السوشيال ميديا.. حكاية 3 صور ظهرت فيها لويزا زوجة برونو سافيو

عادة ما تشارك لويزا زوجة اللاعب برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد، بعض يوميات حياتها مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أشعلت لويزا زوجة اللاعب برونو سافيو، مواقع التواصل الاجتماعي بـ 3 صور لها قامت بمشاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، فما هي تلك الصور؟

حكاية 3 صور لـ لويزا اشعلت السوشيال ميديا

لويزا مع زوجها وابنهما في إحدى المولات الشهيرة

شاركت لويزا زوجة لاعب النادي الأهلي برونو سافيو، مع متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا لها برفقة زوجها وابنهما في أحد الأماكن العامة، بينما كانوا يقضيان اجازة توقف الدوري.

لويزا وبرونو خلال عطلتهما الصيفية

شاركت لويزا مع متابعيها عبر موقع انستجرام، صور لها برفقة زودها برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، حيث ظهرت لويزا على شاطئ البحر بإطلالة جريئة برفقة زوجها ونجلهما.

نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيهاعبر انستجرام، وانهالت عليها الكثير من التعليقات اللطيفة.

صورة الزوجين من الرحلة البحرية

نشرت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو، صورًا لها من رحلتهم البحرية الصيفية، خلال فترة الإجازة، حيث حرص سافيو على قضاء إجازته الحالية في رحلة بحرية برفقة زوجته وابنه.

من هي زوجة برونو سافيو؟

لويزا ماركيز، هي فتاة برازيلية، متزوجة من لاعب الأهلي برونو سافيو، وهي إحدى الشخصيات التي يتابعها الكثير من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتشتهر مع زوجها بعلاقتهما الرومانسية اللطيفة.

تشارك لويزا مع متابعيها العديد من الصور من المناسبات والمواقف السعيدة التي تمر بها في حياتها مع زوجها ونجلهما الصغير.

عطلة النادي الأهلي

حصل فريق النادي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي وحتى الأحد المقبل، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية التي يستعد فيها المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.