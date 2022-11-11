سهير شلبي تفتح النار على مذيعات لهذا السبب | تصريحات قوية للإعلامية

حلت الإعلامية سهير شلبى ضيفة ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب كشفت خلاله العديد من الأسرار خلال رحلتها الإعلامية وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي :



الإعلامية سهير شلبي تفتح النار: مذيعات التريند يبحثن عن الشهرة دون تقديم مضمون جيد



شنت الإعلامية سهير شلبي هجوما حادا على ما وصفتهم بـ«مذيعات التريند» وذلك خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة، وتحدثت سهير شلبي عن بدايات عملها في ماسبيرو حيث أكدت أن أول عمل لها كان برنامج السهرة المفتوحة «كنا نقدم حفلات لعبد الحليم حافظ وأغاني كانت تقديمات صغيرة تعتمد على اللغة والقدرة على مواجهة الهواء» بحسب تعبيرها.



وتابعت سهير شلبي: عملت كمذيعة ربط وقدمت خريطة برامج رمضان وما لها من ذكريات يتداولها البعض في فيديوهات خلال الفترة الأخيرة ، احنا اشتغلنا ببلاش حبا في البلد وحبا في المهنة وعشقا في الإعلام وبلدي، مكناش بناخد حاجة تذكر، كنا نتقاضي مرتب موظف في الحكومة والحفلات كنا نتقاضي أموال ضئيلة.



وأكدت شلبي أن المذيعة لابد أن تكون لها مواصفات معينة، «وللأسف اجد كله يقدم برامج الان ماعدا المتخصصين، فوجود المذيعة المتخصصة مهم جدا، ونحن نفتقد للتدريب المستمر وكنا نحصل على دورات تدريبية على يد اساتذة اعلام ولغة عربية، والان مينفعش أي حد معدي يطلع يقدم، أين المذعية المتخصصة؟».

وردا على سؤال حول مذيعات التريند قالت سهير شلبي: التريند ده أسوأ حاجة في حياتنا فيها مهازل فظيعة، كل مذيعة تحاول تعمل لنفسها لون لجذب الانتباه وأنا مع الكلام الجيد المختار فلابد أن اختار كلامي كمذيعة ولا أقول اي كلام، ولابد أن يكون هناك حدود للمعقول، فأنا ضد فكرة التريند الباحث عن الشهرة بأي كلام لابد أن يكون هناك مضمون لهذا الكلام .

سهير شلبي تكشف كواليس حوارها مع عادل إمام: رفض إجابة سؤال عن حياته الخاصة

كشفت الإعلامية سهير شلبي عن كواليس الحوار الذي أجرته مع الفنان عادل إمام أثناء عملها في ماسبيرو، وأشارت في حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة، إلى أنه رفض الإجابة على سؤال يتعلق بحياته الخاصة.

وقالت سهير شلبي: كنت خائفة من حواري مع عادل إمام لأنه كان مقل جدا في الظهور الإعلامي، وأرسل لي رسالة قال فيها «ايه الشغل الحلو اللي انتي عاملاه ده» فقلت له هل يمكن استضيفك قال طبعا واستضفته في دار الأوبرا، وعملنا حوار جيد وسألته سؤال صعب حينها وكنت خائفة من رد فعله، والسؤال كان عن حياته الخاصة في خصوصيات عائلته، لكنه رفض الإجابة عليه وأجاب عن باقي الأسئلة.

وبخصوص الحوارات مع السياسيين قالت سهير شلبي إن أكثر حواراتها كانت مع علماء أكثر مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز، وقالت: مكنش عندي ستوديو وكنت أصور في أماكن سواء فنادق أو الأوبرا أو مكتب الضيف.



وتابعت سهير شلبي: أنيس منصور فيلسوف كبير، فهو كاتب ومؤلف ومفكر، وكنت أقرأ عموده الصحفي كل يوم، ومعجبة بكتاباته وبساطته، وأردت استضافته ابان زواج تشارلز بالأميرة ديانا وما أثير حينها، وبالفعل أجريت حوارا معه ورأى أنيس منصور أن الحب ينتصر لأنه كان هناك اعتراض على زواج تشارلز من ديانا لأنها ليست من العائلة المالكة، وتنازل عن العرش كما انتصر الحب الثاني بعدما تزوج بعد ديانا .



سهير شلبي تكشف طبيعة علاقتها مع أحمد زكي وترد على شائعة ارتباطهما



تحدثت الإعلامية سهير شلبي عن طبيعة علاقتها مع الفنان الراحل أحمد زكي خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة.



وقالت سهير شلبي: أحمد زكي كان صديقي وخرجت اشاعة وجود قصة حب بيننا لأننا كنا شلة متواجدين مع بعض باستمرار فكنا مجموعة اصحاب ومتواجدين سويا باستمرار وكنا نحب بعض لكن كأصدقاء لأن احمد زكي مينفعش تتجوزيه لأنه كان مزاجي جدا وكان متطرف المزاج لكن كصديق كان رائعا جدا.

وتطرقت سهير شلبي في حوارها إلى بعض المواقف التي مرت بها خلال تصوير البرامج التي تقدمها مثل سواح ودردشة وقالت: وقعت من عربة الجولف أثناء تصوير حلقة مع الفنان محمد ثروت، و سجلت سهرة مع أبطال مسلسل ليالي الحلمية كنوع من الشكر ورد الجميل لهم وتم عمل حلقة مدتها 4 ساعات ونصف واذيعت ليلة العيد.



وتابعت سهير شلبي: لم أفكر في عمل برنامج على السوشيال ميديا بسبب الكسل للأسف والشعور بالإحباط.

سهير شلبي: أنا أكتر واحدة اتحاربت من بعض رؤسائي بسبب الغيرة



أكدت الإعلامية سهير شلبي أنها كانت تحارب أثناء عملها في ماسبيرو من قبل بعض رؤسائها بسبب الغيرة على حد قولها، وأشارت في حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة، إلى أنه كانت تواجه هذه الحرب بطريقتين.



وقالت سهير شلبي: أنا أكتر واحدة اتحاربت في التليفزيون بسبب الغيرة من أيادي خفية وبعض الرؤساء، ولوا هذه المحاربة كانت برامجي أضعف مما قدمت، وأقول لمن كان يحاربني ليه كنتوا بتحاربوني كده؟، كنت بحارب بطريقتين الأولى أني بحسبن ضد من يحاربني كنت اقول " حسبي الله ونعم الوكيل" كنت بحسبن جدا، وكان يأتي لي حقي، أما الطريقة الثانية أني كنت ابحث عن السبق الإعلامي يعمل ضجة من خلال ضيف مختلف ونادر الظهور مثل عادل إمام وأنيس منصور ومصطفى أمين وغيرهم.



وتطرقت سهير شلبي في حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب إلى الحلقة التي أجرتها مع الدكتور ميلاد حنا عقب حدوث زلزال 1992، حيث قالت: بعد حدوث الزلزال عام 1992 فكرت في كيفية مساعدة الناس عبر ضيف يكلمني عن الشروخ والمباني فاستضفت الدكتور ميلاد حنا وهو استاذ العمارة والهندسة، وبذلت مجهود حتى حصلت على رقم هاتفه، وشرح لي الفرق بين الشق والشرخ والمنزل الآيل للسقوط، وبسبب هذه الحلقة الناس اطمأنت ورجعوا منازلهم مرة أخرى.



الإعلامية سهير شلبي : "بيتقدملى عرسان لحد دلوقتى و برفضهم و حزينة لابتعادي عن العمل الإعلامي "

قالت الاعلامية سهير شلبي إن زواجها من الإعلامي أحمد سمير جاء بعد قصة حب كبيرة وكانت حديث الناس، وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: كان مبنى ماسبيرو يتحدث عن قصة حبنا، وأول مرة تلاقت العيون وهو خارج من ستديو 8 بعد الانتهاء من عمل الموجز وانا داخلة الاستديو لبدء عملي ونظرنا لبعضنا البعض حينها.

وأوضحت سهير شلبي أن الإعلامي الراحل أحمد سمير كان يعبر عن حبه بالفعل، وتابعت: لم اتزوج بعده لأن أحمد سمير كان شخصية استثنائية قلما تجدي رجل بهذه المواصفات فكان مثقفا ولديه عقل مستنير وخفة دم وثقافة وطلة وشياكة ورجولة، فكان من الصعب أن أجد هذه المواصفات، وتقدم لي الكثير للزواج لحد النهاردة، لكني أريد الحفاظ على الذكرى.



وقالت شلبي: أنا وحيدة رغم أن حولي الكثير من الأقارب والأصدقاء، لكني أعيش الرومانسية مع نفسي وأحب الغناء لانه جزء من حياتي .

وواصلت: بخاف من المرض جدا والحزن ساكن في أعماقي لأني مريت بأحزان عنيفة في حياتي وما زالت سواء فقد الأحبة والبعد عن عملي وعن الإعلام يجعلني حزينة، كما أن وفاة أحمد سمير زوجي كان حادث صادم جدا بالنسبة لي.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع

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