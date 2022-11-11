نباتات مع بعض لحوم السمك والفاكهة.. موافي يقدم نصائح هامة لمرضى الكوليسترول..فيديو

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه على مرضى الكوليسترول أن يقوموا بتناول كل ما يخرج من الأرض، نظرا لكونه صحيا، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكون النسبة الأكبر من الأكل عبارة عن نباتات مع بعض لحوم السمك وثمرات الفاكهة.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن أنه يمكن علاج ارتفاع الكولسترول من خلال التمارين الرياضية والعقاقير الطبية.

وتابع مقدم برنامج “رب زدني علما”، إنه لا علاقة بين ارتفاع الكولسترول وزيادة وزن الإنسان، رغم التلاقي بينهما في الكثير من الحالات.

ارتفاع الكولسترول والضغط

وأشار حسام موافي إلى أن زيادة الوزن تحدث عندما تتراكم كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول في الجسم مع الإصابة بأمراض أخرى مثل ارتفاع الكولسترول والضغط