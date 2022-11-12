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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرين عبدالوهاب تكشف في أول ظهور لها عن سبب طلاقها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنا كتب كتابي على حسام حبيب، وبطمن الناس عليا وعايزة أعتذر لـ حسام وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم.


وتابعت شيرين عبد الوهاب: اللي حصل ده شيطان بين 2 متجوزين والحمد لله ربنا فكها بسلام، ومقدرش أقول إن حد عملي عمل، بس الكلام ده ذكر في القرآن.


علقت شيرين عبدالوهاب، قائلة: “أنا لسه بحب حسام حبيب دا هو حب حياتي”.  

 

وتابعت: أنا في أمان لأني وسطكم، وأنتم ضهر ليا، وبأكد إن عائلته ناس طيبين وكويسين.


أكدت  شيرين عبدالوهاب،  إنها بحالة صحية جيدة، وأن هناك شعوبًا وسط مشاغلها تسأل عليها وتطمئن عليها.


وأوضحت  شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أنها ما زالت تخضع لعلاجها النفسي، مشيرة إلي أنها ممتنة لجمهورها وللحب الذي شهدته خلال فترة مرضها سواء بكلمة جيدة أو مش كويسة، لأن من ذكرها بكلمة سيئة كان بهدف حبها.

وتابعت شيرين: أنا اتاخدت على خوانة، مرة واحدة لقيت نفسي في المستشفى، والأيام كانت صعبة، وبقيت كويسة بفضل المستشفى والناس عملولي كل حاجة وكانوا مدلعني، وبقيت كويسة جدا.


 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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