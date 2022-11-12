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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش لابسة أبيض.. صورعقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية|خاص

حسام وشيرين
حسام وشيرين

حصل موقع صدى البلد على صور عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعد عودتهما سويا خلال اليومين الماضيين عقب خروجها من المستشفى. 

 

وقالت مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب إنها وحسام حبيب عقدا قرانهما أمس، في فيلا التجمع التي تقيم فيها منذ خروجها من المستشفى بحضور عدد قليل جدا من أصدقائهما، ورفض الكشف عن أسمائهم. 

 

والمفاجأة أن شيرين عبد الوهاب لم ترتدي فستان أبيض أثناء عقد قرانها على حسام حبيب أمس، ولكنها كانت بملابس شبه منزلية بعدما فاجأها بحضور المأذون على حد تصريحاتها التلفزيونية.

 

شقيق شيرين عبد الوهاب 

 

توقع الجميع من شقيق شيرين عبد الوهاب أن يرد على مسامحتها له والتي أعلنتها في مداخلة هاتفية مساء الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب، وقرارها بسحب كل القضايا المرفوعة ضده. 

 

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها عادت إلى حسام حبيب، وعقدا قرانهما أمس، وقررت مسامحة شقيقها حتى لا تؤذي والدتها، لكن محمد عبد الوهاب الذي رفضت أن تصفه بـ"أخويا" في المداخلة، لم يرد بالمثل. 

وحرص شقيق شيرين عبد الوهاب أمس على كتابة منشور له عبر فيسبوك يعاتب فيه شيرين بعدما طردت سائقها الخاص ومدير أعمالها، من أجل “لوسي ابن طنط فكيهة” بحسب وصفه. 

 

لكنه منذ إعلان عودتها إلى حسام حبيب لم يعلق، ولم ينشر أي حديث جديد له على السوشيال ميديا، وتجاهل ما وصفه من قبل بالعلاقة التوكسيك عبر فيسبوك.

شيرين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عمرو أديب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حسام حبيب

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