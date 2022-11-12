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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودتها لحسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تتنازل عن الدعاوى القضائية ضد شقيقها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ان الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب ، مشيرا إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته منذ قليل.


وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه اليوم للتنازل عن الدعوي القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

وأشار إلى أنه كمحامي يظل دائما يعمل في صالح موكلته، وهو ما فعله على مدار هذه الازمة، منذ بدايتها وحتى الآن، موضحا أنه يتوجه بالشكر للنجمة شيرين عبدالوهاب بعد رسائل الشكر العديدة التي وجهتها له عبر مكالماتها مع الاعلامي عمرو أديب، مؤكدا أنه يقدر تماما قيمة وقامة هذه النجمة الكبيرة ويتمنى لها مزيد من الاستقرار والنجاح.

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وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد أكدت في مداخلة هاتفية مساء أمس "الجمعة" مع الاعلامي عمرو أديب أنها عادت للفنان حسام حبيب وتم عقد القران، وأنها تعد جمهورها بأنها في أمان ،. وأنها لن تتحدث مرة أخرى فيما  يخص أمور بيتها ، مشيرة إلى ان الإعلامية نضال الأحمدية ارسلت لها هي وحسام باقة ورد 

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