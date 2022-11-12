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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صالون زهرة يدخل الأعلي مشاهدة فى مصر.. تفاصيل

صالون زهرة
صالون زهرة

تمكن المسلسل اللبناني صالون زهرة من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة vip .

حيث احتل مسلسل صالون زهرة المركز الثامن من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر .

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

تلعب نادين نسيب نجيم دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

وكانت قد تصدرت الحلقات الأول من مسلسل زهرة الجزء الثاني الذي بدأ عرضه اليوم منصات التواصل الإجتماعي وتريند جوجل.

وحرصت نادين نسيب نجيم على أن تجتمع مع مجموعة من الأصدقاء في منزل مخرج العمل جو بو عيد لمشاهدة الحلقة الأولى والثانية.

كما شاركت نجيم مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وسألت جمهورها عن رأيهم فيها.

صالون زهرة نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة معتصم النهار شاهد VIP

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