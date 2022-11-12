عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسي ووصف بايدن لمصر بـ "أم الدنيا"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرز البيت الأبيض، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة "COP 27" بشرم الشيخ، واحتفال مصر هذا العام بمئوية العلاقات مع الولايات المتحدة وقوة هذه العلاقات الاستراتيجية عبر عقود من الزمن.

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

بايدن يغرد عن لقائه مع الرئيس السيسي.. ماذا قال؟


وذكر البيت الأبيض- في سلسلة بيانات صدرت حول القمة- أن الرئيس الأمريكي هنأ الرئيس السيسي، خلال اجتماعهما، على استضافة هذه القمة، وأنهما أكدا التزامهما بتسريع الجهود العالمية لمواجهة الأزمة المناخية.


وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي والمصري شددا على الالتزام المتبادل بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر في مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية وما يخص الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى دعم حقوق مصر المائية.


ونوه إلى المشاورات بين الرئيسين حول تحديات الأمن الإقليمي، وفرص تهدئة النزاعات والشراكة الدفاعية بين البلدين، والتي تمتد عبر عقود من الزمن.


وأشار إلى ما ذكره الرئيس بايدن من أن مصر توصف منذ أمد بعيد بأنها "أم الدنيا" وأنه كان من المناسب، لذلك استضافتها لهذه الفعالية البيئية والمناخية.

الرئيس السيسي شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي عبد الفتاح السيسي الرئيس بايدن الاقتصاد جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

بعد العملية الجراحية | مفاجأة صادمة في توقيت عودة الونش إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: "cop 27" فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا للتمويل المناخي

الإنجيل العربي.. مخطوطة تعود للقرن الثاني عشر ويبلغ سعرها 135 ألف جنيه إسترليني

وزير السياحة السعودي: 30% من أراضي المملكة أصبحت عبارة عن محميات

ممثلة اليابان بـ مؤتمر المناخ: بلادنا من أكبر الممولين للمشروعات الخاصة بالطاقة

الكويت تجدد موقفها الثابت بشأن محورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي

البحرين الدولي للطيران: المعرض نافذة للاستثمار وتبادل الخبرات بين دول المنطقة والعالم

المملكة المتحدة تستثمر 65 مليون جنيه إسترليني لتطوير التقنيات الجديدة الصديقة للبيئة

التشيك وسلوفاكيا تتفقان على التعاون الوثيق بين شرطتي الدولتين بشأن الحدود المشتركة

ترشيحاتنا

أمريكا تشيد بـ"النصر الاستثنائي" لأوكرانيا في خيرسون

البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسي ووصف بايدن لمصر بـ "أم الدنيا"

قراءة سورة يس بعد الفجر هل بدعة ؟.. الإفتاء: مشروطة

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

رغم تراجع الدولار.. صعود أسعار الذهب اليوم السبت 12-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ