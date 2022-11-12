البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسي ووصف بايدن لمصر بـ "أم الدنيا"

أبرز البيت الأبيض، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة "COP 27" بشرم الشيخ، واحتفال مصر هذا العام بمئوية العلاقات مع الولايات المتحدة وقوة هذه العلاقات الاستراتيجية عبر عقود من الزمن.



وذكر البيت الأبيض- في سلسلة بيانات صدرت حول القمة- أن الرئيس الأمريكي هنأ الرئيس السيسي، خلال اجتماعهما، على استضافة هذه القمة، وأنهما أكدا التزامهما بتسريع الجهود العالمية لمواجهة الأزمة المناخية.



وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي والمصري شددا على الالتزام المتبادل بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر في مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية وما يخص الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى دعم حقوق مصر المائية.



ونوه إلى المشاورات بين الرئيسين حول تحديات الأمن الإقليمي، وفرص تهدئة النزاعات والشراكة الدفاعية بين البلدين، والتي تمتد عبر عقود من الزمن.



وأشار إلى ما ذكره الرئيس بايدن من أن مصر توصف منذ أمد بعيد بأنها "أم الدنيا" وأنه كان من المناسب، لذلك استضافتها لهذه الفعالية البيئية والمناخية.