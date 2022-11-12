عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ختام منتدى باريس للسلام.. فرنسا تكشف عن استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا؟

ماكرون خلال اليوم
ماكرون خلال اليوم الأول للمنتدي

يختتم اليوم السبت المؤتمر السنوي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية. ويركز المؤتمر على قضايا الحوكمة العالمية ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف. 

تتمثل أولويات منتدى باريس للسلام لهذا العام في إدارة مخاطر الأمن البشري الناجمة عن COVID-19 والصراع، وإدارة الصراع الدولي والتنقل في اقتصاد معولم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد المشاريع الرئيسية هذا العام هو مبادرة السلام من خلال إفريقيا التي تركز على بناء السلام في القارة. 

ومن بين الشخصيات الرئيسية التي حضرت المنتدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأرجنتيني ألبرتو أنجيل فيرنانديز.

غيرت فرنسا مؤخرًا سياستها تجاه إفريقيا، منهية عملية برخان المثيرة للجدل، ومعها أنشطة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

يتضمن جزء من استراتيجية فرنسية جديدة تجاه إفريقيا تقليص التدخلات المباشرة وزيادة التعاون مع جيوش الدول الأفريقية.

 يؤكد ماكرون أيضًا على توثيق العلاقات الأوروبية مع المملكة المتحدة وألمانيا، مما قد يؤدي إلى انخفاض التركيز على إفريقيا بشكل عام.

يتوقع أن يقوم منتدى باريس للسلام بالعصف الذهني لإيجاد حلول فعالة للصراع الدولي مع التركيز إلى حد كبير على جنوب الكرة الأرضية. وعليه، قد يسمح هذا لفرنسا بالحفاظ على نفوذها في إفريقيا من خلال منتدى السلام حتى عندما تركز سياستها الخارجية في مكان آخر.

باريس فرنسا باريس للسلام منتدى باريس للسلام إفريقيا برخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تسجل قفزة قوية وسط انخفاض الدولار عالميا.. تفاصيل

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ