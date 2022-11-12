ليفربول في مهمة سهلة أمام ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون لتحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي على الأقل قبل فترة التوقف بشأن انطلاق كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

ويملك ليفربول فرصة تحقيق فوزه الرابع تواليًا لأول مرة هذا الموسم والحفاظ على نظافة شباكه على ملعب أنفيلد للمباراة الخامسة في آخر 6 مواجهات في جميع المسابقات، باستثناء الخسارة أمام ليدز يونايتد 1-2.

ويواجه ساوثهامتون خطر الهبوط ليعمد إلى الاستعانة بخدمات المدرب الويلزي ناثان جونز خلفًا للنمساوي رالف هازنهوتل المقال من مهامه.

وأقال ساوثهامتون مدربه بعدما تلقى هزيمته الثامنة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل (1-4)، الأحد الماضي، ليقبع في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون وصيف القاع ونوتنجهام فوريست متذيل الترتيب.