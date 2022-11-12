عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول في مهمة سهلة أمام ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون لتحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي على الأقل قبل فترة التوقف بشأن انطلاق كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

ويملك ليفربول فرصة تحقيق فوزه الرابع تواليًا لأول مرة هذا الموسم والحفاظ على نظافة شباكه على ملعب أنفيلد للمباراة الخامسة في آخر 6 مواجهات في جميع المسابقات، باستثناء الخسارة أمام ليدز يونايتد 1-2.

ويواجه ساوثهامتون خطر الهبوط ليعمد إلى الاستعانة بخدمات المدرب الويلزي ناثان جونز خلفًا للنمساوي رالف هازنهوتل المقال من مهامه.

وأقال ساوثهامتون مدربه بعدما تلقى هزيمته الثامنة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل (1-4)، الأحد الماضي، ليقبع في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون وصيف القاع ونوتنجهام فوريست متذيل الترتيب.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي صلاح ساوثهامبتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

ترشيحاتنا

به منافع الحشيش.. أطباء المغرب يتدربون على فوائد القنب الهندي

كمبوديا وجهة بايدن التالية بعد مغادرته شرم الشيخ ولقائه الرئيس السيسي

لبنان.. انفجار هائل في صهريج غاز وسقوط عدد من الجرحى

قبل المونديال.. آرسنال في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون

كل أم حزنت لموت ابنها..علي جمعة: لها أجر الصابرات المحتسبات بـ 4 شروط

78 جنيها للطبق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقنة بوتكس.. صورة صادمة لـ غادة عبد الرازق

بعد عودتهما.. 10 صور أثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

السيسي مع بايدن ونانسي بيلوسي.. حكاية مشهدين يلخصان العلاقات بين مصر وأمريكا

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ