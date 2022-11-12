صحة الشيوخ تناقش تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت ودشنا

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران ، ثلاث إجتماعات الأحد لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس .

حيث يناقش الإجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بشأن تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي".

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأحد ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن : "عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان في اجتماعها الثاني الأحد ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن: عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة " ، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها ، حيث تناقش في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن: رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها بحضور ممثلي الحكومة.