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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تناقش تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت ودشنا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران ، ثلاث إجتماعات الأحد لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس .

حيث يناقش الإجتماع الأول  الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بشأن تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي".

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأحد ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن : "عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما  تناقش لجنة الصحة والسكان في اجتماعها  الثاني الأحد ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن: عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة " ، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها ، حيث تناقش في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن: رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها بحضور ممثلي الحكومة.

مجلس الشيوخ أعمال التطوير المحلة الكبرى نجع حمادى اقتراح برغبة

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