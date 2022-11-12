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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. عودة ابنة شيرين عبد الوهاب للإقامة معها في بيتها| صورة

شيرين وابنتها
شيرين وابنتها

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن خبر مفاجيء صباح اليوم، وهو عودة ابنة شيرين عبد الوهاب للإقامة مع والدتها بعد عقد قرانها من جديد على زوجها حسام حبيب، رغم المشكلات التي وقعت خلال الفترة الماضية.

 

ونشرت نضال الأحمدية صورة لابنة شيرين عبد الوهاب عبر موقعها الجرس، وعلقت عليها قائلة:" هنا ابنة شيرين عادت لمنزل والدتها"، بعد أيام من مشاركة الطفلة فيديو لها مع والدها الملحن محمد مصطفى. 

 

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ان الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب ، مشيرا إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته منذ قليل.


وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه اليوم للتنازل عن الدعوي القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

وأشار إلى أنه كمحامي يظل دائما يعمل في صالح موكلته، وهو ما فعله على مدار هذه الازمة، منذ بدايتها وحتى الآن، موضحا أنه يتوجه بالشكر للنجمة شيرين عبدالوهاب بعد رسائل الشكر العديدة التي وجهتها له عبر مكالماتها مع الاعلامي عمرو أديب، مؤكدا أنه يقدر تماما قيمة وقامة هذه النجمة الكبيرة ويتمنى لها مزيد من الاستقرار والنجاح.

 

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد أكدت في مداخلة هاتفية مساء أمس "الجمعة" مع الاعلامي عمرو أديب أنها عادت للفنان حسام حبيب وتم عقد القران، وأنها تعد جمهورها بأنها في أمان ،. وأنها لن تتحدث مرة أخرى فيما  يخص أمور بيتها ، مشيرة إلى ان الإعلامية نضال الأحمدية ارسلت لها هي وحسام باقة ورد 

 

 

 

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